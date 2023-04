Seit März 2021 arbeiten die Verbände BN, LBV und LARS in dem Artenhilfsprogramm „Feuersalamander in Bayern“ zusammen, um diese versteckt lebende und gefährdete Art besser zu schützen. Aus diesem Grund lädt der Bund Naturschutz, Kreisgruppe Kitzingen, zu einem Onlinevortrag am Mittwoch, 19. April, 19 Uhr ein. Thema: Artenhilfsprogramm Feuersalamander in Bayern.

Mit dem Artenhilfsprogramm (kurz AHP) sollen die Lebensbedingungen der Feuersalamander verbessert werden. Denn die Salamander sind durch eine sich seit Mai 2020 ausbreitende Pilzerkrankung hoch bedroht. Im Projekt wird nach Ausbruchsorten des Chytridpilz „Bsal“ gesucht und durch strikte Hygienemaßnahmen die weitere Ausbreitung zu verhindern versucht. Außerdem sollen Lebensraumverbesserungen von Laichhabitaten durchge¬führt, Salamander-Gumpen geschaf¬fen, Winterquartiere optimiert, geeignete Flächen angekauft und die Öffentlichkeits¬arbeit aus¬geweitet werden.

Während des Online-Vortrags geben BN Projektleiter Horst Schwemmer und Regionalkoordinatorin Jacqueline Kuhn Einblicke in das AHP mit besonderem Fokus auf die praktischen Maßnahmen im Spessart. Nach dem Vortrag besteht die Möglichkeit zum offenen Austausch.

Der Vortrag findet online über Zoom statt. Anmeldungen bitte an: kitzingen@bund-naturschutz.de Die Daten zur Einwahl finden Sie auf der Homepage der BN Kreisgruppe Kitzingen: Onlinevortrag: „Artenhilfsprogramm Feuersalamander in Bayern“ (bund-naturschutz.de)