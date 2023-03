Erwin Ort aus Gerlachshausen feierte seinen 85. Geburtstag. Es gratulierten Ehefrau Rosemarie, die Töchter Sigrid, Johanna und Andrea sowie sieben Enkel und vier Urenkel. Schwarzachs Bürgermeister Volker Schmitt überreichte einen Bocksbeutel.

Der Jubilar ist seit seiner Kindheit ein leidenschaftlicher Fußballer. Nach seiner aktiven Kicker-Laufbahn heimste er als Trainer der ersten Fußballmannschaft der Spielvereinigung Münsterschwarzach-Gerlachshausen unvergessliche Erfolge ein. Mitte der 1970-er Jahre gelang seinem Team der Durchmarsch von der C- bis in die A-Klasse (heutige Kreisliga). Danach trug Ort viele Jahre Verantwortung als Abteilungsleiter Fußball und bei den Alten Herren der SpVgg. 20 Jahre war er im Vereinsausschuss der SpVgg tätig. Auch heute ist er noch treues Mitglied bei dem Sportverein, ferner beim Siedlerverein und bei der Freiwilligen Feuerwehr.

Keine Langeweile im Ruhestand

Erwin Ort kam am 6. März 1938 in Gerlachshausen zur Welt. Er war das jüngste von vier Kindern des Zimmermanns Johann Ort und dessen Frau Hildegard. Nach dem Abschluss der Volksschule erlernte er den Beruf des Modellschreiners beim früheren "Gusswerk" in Kitzingen. Nach der Lehrzeit arbeitete er bis zu seiner Pensionierung 45 Jahre lang bei dem Unternehmen.

1958 heiratete er die Landwirtstochter Rosemarie Memmel aus Münsterschwarzach in der dortigen Abteikirche. Aus der Ehe gingen vier Kinder hervor. Sohn Karlheinz ist vor zehn Jahren verstorben. Über drei Jahrzehnte sorgte das Ehepaar Ort als Reinigungsteam für Sauberkeit in der Schwarzach-Halle.

Im Ruhestand kennt der rüstige Senior keine Langeweile. Mit seiner neunjährigen Beagle-Hündin Sellie unternimmt er täglich Fahrradtouren an der frischen Luft.