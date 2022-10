Darf eine Halle zu Ferienwohnungen umgebaut werden, wenn sie im Außenbereich liegt und der landwirtschaftlichen Privilegierung unterliegt? Diese Frage diskutierte der Segnitzer Gemeinderat am Mittwoch.

Auf dem Tisch lag der Antrag auf Nutzungsänderung und Umbau eben jener Halle. Das Grundstück liegt im Außenbereich, der Bauherr ist als Eigentümer eines Gartenbaubetriebes privilegiert dort zu bauen. Aber: Der Umbau zu Ferienwohnungen hat ja nun nichts mit Landwirtschaft zu tun. Zwar kann der Gemeinderat hier ohnehin keine Entscheidung treffen, das ist der Bauaufsichtsbehörde im Landratsamt vorbehalten, doch wurde angeregt diskutiert.

Konflikte befürchtet

Vor allem Herbert Müller, Gemeinderat und selbst Landwirt, hatte große Bedenken: Hier seien künftige Konflikte vorprogrammiert. Denn die Umgebung werde nach wie vor landwirtschaftlich genutzt, was zu Lärmbelästigung führen kann, über die sich dann wiederum die Anwohner beschweren können. "Das mag jetzt noch alles in Ordnung und abgesprochen sein. Aber wer weiß, was in zehn oder 20 Jahren ist. Es gibt genug Beispiele, wo so etwas schief gegangen ist", meinte er.

Achim Volkamer gab dagegen zu bedenken, dass ein Teil des Gebäudes bereits jetzt als Wohnraum genutzt werde, er sehe da kein Problem. Das sahen seine Kolleginnen und Kollegen ähnlich, und so wurde mit der Gegenstimme von Herbert Müller dem Antrag zugestimmt – vorbehaltlich der Entscheidung des Landratsamtes.

Der nächste Bauabschnitt der Dorferneuerung im Bereich der Mainstraße steht bevor. In diesem Zusammenhang kam die Überlegung auf, auch diesen Bereich dann zur verkehrsberuhigten Zone zu machen. Nach dem Worten von Zweitem Bürgermeister Christian Lauck, der die Sitzung leitete, würde damit die Ausfahrt aus der bereits verkehrsberuhigten Rathausstraße weniger gefährlich. Die Frage sei nun, ob man die Änderung vor oder nach den Baumaßnahmen durchführt.

Schild wird aufgestellt

Die Rätinnen und Räte waren allerdings nicht auf Anhieb begeistert von der Idee. Das sei ein großer Eingriff, meinte zum Beispiel Achim Volkamer, den das Vorgängergremium bereits diskutiert und bewusst nicht durchgeführt habe. Ein Beschluss sollte am Mittwoch ohnehin noch nicht gefällt werden, das Thema wird sicher noch diskutiert werden. Beschlossen wurde allerdings, dass am Eingang der sehr engen Brückengasse ein Schild "Sackgasse, keine Wendemöglichkeit" aufgestellt werden soll, nachdem erst kürzlich ein Pkw darin festgesteckt war.

Zur Sprache kamen außerdem die öffentlichen Toiletten in der Alten Schule. Diese sind Tag und Nacht zugänglich und werden auch immer wieder genutzt. Nun kam der Vorschlag von Jürgen Rüster aus der Gemeinde, die Toiletten zumindest nachts abzuschließen. Bisher habe es zwar noch keinen Vandalismus gegeben, aber Vorsicht sei besser als Nachsicht.

Freiwillige für die Grünanlagen

Die Idee fand Zustimmung – nun wird jemand gesucht, der die Tür am Abend zuschließen kann, das Öffnen am Morgen könnte der Bauhof übernehmen, so Christian Lauck. Ebenso gesucht werden Freiwillige, die sich um die Grünanlagen im Ort kümmern. Bisher war hier eine Gärtnerei beauftragt, nun fällt die Arbeit an die Gemeinde zurück. Schon in der Vergangenheit haben Anwohner immer wieder mit angepackt. Christian Lauck lud dazu ein, das auch weiterhin zu tun.