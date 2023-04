"Komm geh mit, wir finden den Schatz" - unter diesem Motto feierten 23 Kinder ihre Erstkommunion in der Dettelbacher Pfarrkirche. Das Motto begleitete die fast einjährige Vorbereitung und wurde auch im Festgottesdienst aufgegriffen. "So unterschiedlich wie wir Menschen sind, so verschieden sind auch unsere Schätze. Und jeder schätzt etwas anderes am meisten". Nachdem Kommunionkinder die Gaben zum Altar gebracht und die Wandlung vollzogen, haben die Kinder aus der Hand von Dekan Gerhard Spöckl ihre erste Kommunion empfangen. Die Einstimmung auf den großen Tag erfolgte bereits am Vorabend, in einem Gottesdienst mit Gemeindereferentin Erika Gerspitzer. Musikalisch umrahmt wurde die Feier von den Dettelbacher Musikanten und der Augustinus-Combo.

Von: Andreas Barber (Gemeindeteam, St. Augustinus, Dettelbach)