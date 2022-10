Als am Sonntag um 16 Uhr der Regen aufhörte, kam noch einmal ein Schwung Besucher auf den Rödelseer Erntedankmarkt. Doch viele hatten sich auch zuvor vom herbstlich nassen Wetter nicht abschrecken lassen. Regenschirme prägten so das Bild des diesjährigen Marktes.

"Regen an beiden Markttagen habe ich das erste Mal erlebt", sagte Henry Holl vom Organisationsteam Märkte. So fiel sein Fazit zwar nüchtern ("Es war nicht der schönste Markt"), aber keineswegs negativ aus. Das Wetter verhieß zwar keine Rekordumsätze, die meisten der 55 statt 60 erwarteten Selbstvermarkterinnen, Winzer und Gewerbetreibende dürften plus minus Null aus dem verregneten Markt herausgekommen sein. "Sie wollen aber wiederkommen", hat Holl aus Gesprächen erfahren.

Warme Kleidung, Regenjacke und Regenschirm – so ausgestattet ließ sich der Erntedankmarkt unter dem Motto "Gaben unserer Erde – Früchte der Arbeit" auf dem Areal zwischen Schlosshof, Ortsmitte und See gut und vor allem genussvoll erkunden. Insbesondere am Sonntag, dann da waren nicht nur die Temperaturen besser, auch der Wind, der noch am Samstag geblasen hatte, hatte aufgehört.

Kirchencafé bot warme Sitzplätze im Trockenen

Auch ein Alleinunterhalter vor dem Elfleinshäusla ließ sich von 13 Grad Celsius und Regen nicht abhalten, gute Musik zu spielen. Besucher, die der Nässe entfliehen wollten, konnten zum Beispiel ins Kirchencafé, das mit warmen Sitzplätzen im Trockenen warb. Zum "Aufwärmen" bot zum Beispiel die Vinfothek im Schloss Crailsheim roten und weißen Glühwein an. Wem das Regenwetter auf keinen Fall etwas ausmachte, waren die in Zinkwannen badenden Figuren bei einem Anbieter. Sie duschten sogar noch.

Viele hausgemachte Produkte der Region fanden wieder ihre Liebhaber. Darunter neben Äpfeln, Kartoffeln und Kürbissen auch Rödelseer Apfelsaft. Die Äpfel waren von Schul- und Kindergartenkindern gesammelt und gepresst worden.

Holl freute sich, dass auch wieder neue Angebote auf dem Erntedankmarkt zu finden waren. So gab es neben einem neuen Stand mit Wurst und Käse auch einen Anbieter von Nussknackern für die verschiedensten Nüsse.

Auch wenn das Wetter diesmal nicht mitgespielt hat: Holl ist überzeugt: "Mit unserem Markt sind wir auf dem richtigen Weg."