Unter den Klängen der Wengertsmusikanten zogen die Rüdenhäuser Schützen vor kurzem mit ihrem 1.Schützenmeister Tobias Maier zur Königsproklamation durch den Ort. Zuerst führte der Weg zur neuen Jugendkönigin Jana Hofmann, nach einem kleinen Umtrunk ging es zum neuen Schützenkönig Patrick Stadler. Dieser bewies als Luftpistolenschütze ein ruhiges Händchen und löste so die lange Dominanz der Luftgewehrschützen in der Königswürde ab. Nach einer weiteren Stärkung ging es weiter zum Schützenball in die TSV-Turnhalle. Dort wurde dann bis in die Morgenstunden in der gut besetzten TSV Turnhalle mit dem "Musik Duo Cocktail" getanzt und gefeiert!

1.Schützenmeister Tobias Maier und 2. Schützenmeister Uwe Pfeiffer ehrten die erfolgreichen Schützen mit folgenden Ergebnissen: Der neue Schützenkönig ist Patrick Stadler 230,5 Teiler, gefolgt von Mathias Hungbaur 362,5 Teiler und Karl-Heinz Rebitzer 442,3 Teiler. Jugendkönigin wurde Jana Hofmann 79,9 Teiler, Ihre Ritter sind Franz Reinfelder 919,5 Teiler und Mark Weidt 1192,3 Teiler. Erstmals wurde auch ein Zwergerlkönig in der Altersklasse zwischen 6 bis 12 Jahren herausgeschossen. Den Wanderpokal als Zwergerlkönigin gewann Lea Hilpert mit einem 420,2 Teiler, Ihre Ritter sind Leo Reinfelder 452,3 Teiler und Louis Neubert 687,5 Teiler.

Bürgerkönigin wurde Lore Reschke mit einem 228,1 Teiler vor Jürgen Bock 280,9 Teiler und Manuela Hilpert 352,8 Teiler. Die Jugendscheibe gewann Mark Weidt 331,1 Teiler. Die Damenscheibe sicherte sich Anne Winter 277,5 Teiler. Karl-Heinz Rebitzer spendete eine Geburtstagscheibe, diese gewann Tobias Maier 149,8 Teiler. Eine weitere Geburtstagsscheibe von Helmut Ackermann sicherte sich Alexander Müller mit einem 83,5 Teiler.

Am Vereinsschießen nahmen 19 Mannschaften mit 65 Schützen aus acht Vereinen teil, die schlechteste Teilnahme seit dem Bestehen des Wettbewerbes. Die beste Mannschaft 2022 war der Posaunenchor mit 266 Ringen, vor der Feuerwehr mit 257 Ringe und dem 1. FCN Fan Club mit 214 Ringen. Die Meistbeteiligung ging an die Tischtennisabteilung mit 15 gefolgt von der Gymnastikabteilung (elf) und der Feuerwehr zusammen mit dem Posaunenchor, je neun Mannschaftsschützen.

Von: Tobias Maier (1. Schützenmeister, Schützengilde Rüdenhausen)