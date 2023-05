Am Samstag, 22. April, feierten sechs SchülerInnen der St. Martin Schule ihre Heilige Erstkommunion. Herr Pfarrvikar Kehl hielt in der St. Vinzenz-Kirche in Kitzingen einen feierlichen Gottesdienst, bei dem die Kinder im Mittelpunkt standen. Zur Kommunion gingen Liana Friedrich, Leonie Albrecht, Dean Burger, Nele Möslein, Justin Mark und Simon Bäuerlein.

Von: Christina Tirschner (Lehrerin, St. Martin Schule, Kitzingen)