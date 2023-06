Auch in diesem Jahr hatten die 1.Klassen der Grundschulen Wiesentheid, Kleinlangheim/Großlangheim und Geiselwind im Rahmen des "Tages der Schulen" wieder die Möglichkeit, die unterschiedlichsten Instrumente kennenzulernen. Interessiert und neugierig lauschten die insgesamt 140 Kinder - eingeteilt in drei Gruppen - den Klängen von Violine und Violoncello, Block-und Querflöte, Klarinette, Saxophon, Trompete und Posaune. Fünf Lehrkräfte der Sing-und Musikschule nahmen sich viel Zeit, ihre Instrumente zu präsentieren und Wissenswertes darüber zu erzählen. Im Anschluss hatten die Schülerinnen und Schüler Gelegenheit, Fragen zu stellen. Sowohl für die Kinder, als auch die Lehrkräfte war der "Tag der Schulen" eine spannendes und abwechslungsreiches Erlebnis. Dank der Unterstützung der jeweiligen Grundschulen ist diese besondere Veranstaltung an der Musikschule mittlerweile eine Tradition, die auch in den kommenden Jahren fortgeführt werden soll.

Von: Monika Klüpfel (Leiterin, Musikschule Steigerwald, Wiesentheid)