Alljährlich findet der Bundeswettbewerb Fremdsprachen statt. Das EGM ist immer wieder in Griechisch besonders erfolgreich. In diesem Jahr traten zwei Schülerinnen an, Charlotte Seystahl (9a) und Laetitia Mey (10a). Die Aufgaben am Prüfungstag sind sehr abwechslungsreich und breitgefächert. Das diesjährige Vorbereitungsthema war "Das griechische Theater", aber vor allem zählen die im laufenden Unterricht erworbenen Kompetenzen. Laetitia erreichte ein sehr gutes Leistungsniveau und erhielt eine Urkunde sowie einen Buchpreis. Charlottes Leistung aber war herausragend. Sie holte einen 1. Landespreis. Neben der Urkunde und einem Buchpreis darf sie sich über ein Preisgeld von 120 Euro freuen, außerdem auf eine Fahrt zur ehrenvollen, feierlichen Preisverleihung nach München.

Von: Ludger Arens (Fachbetreuer für Griechisch und Latein, Egbert-Gymnasium Münsterschwarzach)