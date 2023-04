Am Sonntag, 16. April, findet von 10 bis 16 Uhr der erste Sulzfelder Dorfflohmarkt statt. An 55 Standorten im gesamten Altort werden die Sulzfelderinnen und Sulzfelder ihre gebrauchten Schätze anbieten. Aufgerufen dazu hat der Heimat- und Ortsverschönerungsverein Sulzfeld, teilte der Verein in einer Pressemitteilung mit.

Gutes Gebrauchtes weiterzugeben schont Ressourcen und setzt ein Zeichen gegen den Wegwerftrend. Der Altort von Sulzfeld verwandelt sich daher am 16. April in einen Dorfflohmarkt, der zum Stöbern und Entdecken einlädt. In Höfen und Gassen können die Gäste nach Herzenslust nach Schönem und Nützlichem aus Sulzfelder Kellern, Dachböden oder Schränken suchen, das auf eine neue Bestimmung wartet. Zur Stärkung gibt es Bratwurst, Kaffee und Kuchen to Go am Marktplatz. Der Flohmarkt findet bei jedem Wetter statt, Parkplätze stehen außerhalb der Dorfmauer zur Verfügung.

Vorschaubild: © Foto: Ralf Weiskopf