Die Deutsche Akademie für Kinder- und Jugendliteratur Volkach und der Sankt Michaelsbund greifen das Phänomen "Krimi" auf und machen es für die Lese- und Schreibförderung nutzbar, schreibt die Deutsche Akademie für Kinder- und Jugendliteratur in einer Pressemitteilung. Dazu rufen sie in Kooperation mit dem Bayerischen Gemeindetag zum Internationalen Krimitag am 8. Dezember eine Krimi-Aktionswoche ins Leben.

Ein Krimi-Wimmelbild mit dem "Graffiti-Fall" soll Schülerinnen und Schüler im Rahmen eines Schreibwettbewerbs dazu anregen, bis zum Weltgeschichtentag am 20. März 2023 eigene Kriminalgeschichten zu verfassen. Ein Klassensatz der Wimmelbilder kann kostenlos bei der Deutschen Akademie für Kinder- und Jugendliteratur bestellt werden. Interessierte Einzelpersonen, Schulklassen oder Leseclubs aus Büchereien können bis zum Weltgeschichtentag kurze, selbst verfasste Kriminalgeschichten bei der Akademie einreichen.

Begleitend zum Wettbewerb werden für erwachse Krimifreunde von Anfang Dezember bis Ende März monatlich Online-Lesungen und -Werkstattgespräche mit renommierten Krimiautorinnen und -autoren angeboten, jeweils um 19 Uhr. Die Reihe startet am Donnerstag, 8. Dezember, mit dem Bestsellerautor Ivar Leon Menger, der aus seinem Thriller "Als das Böse kam" liest.

Weitere Informationen unter www.akademie-kjl.de