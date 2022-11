Nachdem zwei Mal aufgrund der Corona-Pandemie die Vereinsmeisterschaft der Kitzinger Gewichtheber ausfallen musste, fand sie nun wieder in gewohnter Manier statt. Gewertet wurde je nach Startergruppe entweder nach Relativpunkten oder nach Sinclair-Meltzer-Punkten.

In der Jugendklasse startete Dominik Pfab, der als Nachwuchstalent sechs gültige Versuche zeigte. Am Ende standen 65 Kilogramm im Reißen und 78 Kilogramm im Stoßen gültig in der Wertung. Noch drei Kilogramm entfernt von den Relativpunkten sicherte er sich trotzdem als einziger Starter in der Jugendklasse den Titel des Jugendvereinsmeisters 2022.

In der Aktivenklasse gingen Kevin Rüffer und Thomas Stöhr an den Start. Beide ebenfalls mit jeweils sechs gültigen Versuchen zeigten gute Leistungen. Rüffer noch etwas unter seinen Möglichkeiten konnte mit 77 Kilogramm im Reißen und 103 Kilogramm im Stoßen dennoch eine aufsteigende Form unter Beweis stellen. Gegen seinen Vereinskonkurrenten Stöhr konnte er jedoch mit dieser Leistung nicht mithalten. Dieser zeigte mit 84 Kilo im Reißen und soliden 103 Kilo im Stoßen Gewichtheberversuche vom feinsten. Gekrönt wurde das mit der Relativleistung von 48 Punkten und den begehrten Vereinsmeistertitel der Kitzinger Gewichtheber. Rüffer kam mit acht Relativpunkten auf den zweiten Platz.

In der Mastersklasse der Vereinsmeisterschaft starteten die beiden Routiniers Karl-Heinz Schwenkert und Stefan Holzer sowie der Neueinsteiger Tim Heuler. Im Vorfeld war bereits bekannt, dass es einen spannenden Wettkampf zwischen den erfahrenen Hebern geben kann. Schwenkert nicht ganz in Topform, konnte 53 Kilogramm Reißen und im Anschluss nur den ersten Versuch im Stoßen an 60 Kilogramm in die Wertung bringen. Glück für ihn, dass auch Holzer nicht an ehemalige Leistungen herankam. Mit weißer Weste und 90 Kilogramm im Reißen sowie der Tageshöchstlast im Stoßen an 120 Kilogramm erreichte er 267 Sinclair-Meltzer Punkte (ScM-Pkt). Somit konnte Schwenkert seinen Vereinsmeistertitel mit 287 ScM-Pkt nochmal verteidigen. Tim Heuler als dritter Starter der Gruppe, kam mit 53 Kilogramm im Reißen, 74 Kilogramm im Stoßen und erzielten 171 ScM-Pkt auf den dritten Platz in der Mastergruppe.

Von: Thomas Stöhr (Mitglied, KSV Kitzingen)