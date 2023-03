Drei Schülerinnen aus der Klasse 9a der Mädchenrealschule Volkach brachten vor kurzem den Schülerinnen aus der fünften Klasse einiges über Erste Hilfe bei. Im Rahmen der Projektpräsentation, die für alle 9. Klassen Anfang Februar stattfand, wurde dieses Thema im Zuge einer praktischen Umsetzung als Workshop für die jüngeren Mitschülerinnen erarbeitet und nun auch umgesetzt. Die Neuntklässlerinnen konnten zum Beispiel die stabile Seitenlage erläutern und zeigten, wie man Verletzungen und Wunden am Arm versorgt. In kleinen Gruppen war es den Fünftklässlerinnen möglich, das Gelernte auszuprobieren. Am Ende nahmen sie wichtige Informationen aus dieser Stunde mit und bedankten sich bei den Mädchen aus der 9a.

Von: Jana Wohlfart (Schülerin der Klasse 9a, Mädchenrealschule Volkach)