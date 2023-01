Die Sanitätsgruppe des Egbert-Gymnasiums hat an einem Aktionstag ihre Kenntnisse in der ersten Hilfe aufgefrischt. Regina Haas und Paul Sabisch, beide Alumni und ehemalige EGM-Schulsanitäter, brachten der Gruppe an einem Samstag die Grundkenntnisse in der Ersten Hilfe nahe und ließ die Jugendlichen auch vieles ganz praktisch ausprobieren. Regina konnte dabei Wissenswertes aus ihrer Erfahrung als Rettungssanitäterin einfließen lassen. Der Neigungskurs Schulsanitätsdienst steht am EGM Schülerinnen und Schülern ab der Mittelstufe als Wahlkurs offen. Sie lernen Verantwortung zu übernehmen, wenn sie bei Schulveranstaltungen eingesetzt werden, und spielen eine wichtige Rolle als Ersthelfer im schulischen Alltag. Betreut wird das Team von Studiendirektorin Andrea Weber-Brandt.

Von: Markus Binzenhöfer (Schulleiter, Egbert-Gymnasium Münsterschwarzach)