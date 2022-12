Rege besucht war die erste Hellmitzheimer Dorfweihnacht mit Marktständen vorm Feuerwehrhaus. Dabei ließen sich die Gäste von Lichterschein, Musik und den drei toll geschmückten Buden in eine vorweihnachtliche Stimmung versetzen. Die leicht frostigen Temperaturen luden dazu ein, es sich an einer der Feuerstellen gemütliche zu machen und die schöne Auswahl an Speisen und Getränken bei guter Unterhaltung zu genießen. Und wer noch auf der Suche nach selbstgebastelten Weihnachtsschmuck war, kam ebenfalls auf seine Kosten.

Da wurden selbst bei den Erwachsenen Kindheitserinnerungen wach: Brotteig auf einen Stock geben und übers Lagerfeuer backen. Stockbrot war früher und ist auch heute für die Kleinen immer ein Erlebnis.

Für strahlende Kinderaugen sorgte ein besonderer Gast: Der Hellmitzheimer Nikolaus schaute vorbei und beschenkt die Kleinen mit kleinen Spielchen und Süßem. Groß war die Freude bei Kindern und bei den Erwachsenen.

"Wiederholung erwünscht!"

Die erste Hellmitzheimer Dorfweihnacht kam bei den Besuchern gut an. Die Leute waren entspannt, hier war nicht so ein Gedränge wie auf anderen Märkten. Die Angebote wurden durchweg gut angenommen, der Umsatz passte und gerade die Einheimischen freuten sich über einen Weihnachtsmarkt direkt im Ort.

Und auch der Hellmitzheimer Kindergarten "Pusteblume" darf sich ebenfalls freuen. Denn der Reinerlös der Dorfweihnacht geht komplett an die Kindertagesstätte.

Organisation, Vorbereitungstreffen, Auf- und Abbau, Standbetreuung, Besorgungen, Gebasteltes und Selbstgemachtes für den Verkauf in den Buden, Dekoration, Beleuchtung und "Vieles Mehr" will erledigt werden. Daher: "Ein besonderer Dank an alle, die am Gelingen der ersten Hellmitzheimer Dorfweihnacht mitgewirkt haben!"

Von: Harald Heinritz (1. Vorstand, Bürgerhaus Hellmitzheim e.V.)