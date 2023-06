Erschöpft, aber im Glauben gestärkt, sind am Sonntagabend alle Wallfahrerinnen und Wallfahrer aus Volkach von ihrer Burgwindheim-Wallfahrt heimgekehrt. Die Kirchenglocken kündigten die aufgrund hochsommerlicher Hitze sichtlich mitgenommenen Pilgerinnen und Pilger an. Die Strapazen waren ihnen deutlich anzusehen. Viele Zuschauerinnen und Zuschauer sowie Angehörige erwarteten die Burgwindheim-Wallfahrer. Sie wurden von Pfarrer Eller und seinen Ministranten am Blutsmarterl abgeholt und zur Pfarrkirche begleitet, teilt die VG Volkach in einer Pressemitteilung mit, der auch folgende Infos entnommen sind.

Am Samstag um fünf Uhr früh hatten sich 172 Gläubige auf den knapp 30 Kilometer langen Wallfahrtsweg gemacht. Am Nachmittag wurden sie von ihren Burgwindheimer Freunden empfangen. Am Abend fand eine große Lichterprozession durch den Ort statt. Nach der feierlichen Verabschiedung am Ortsrand begann am Sonntag der Rückweg bei Temperaturen von über 30 Grad Celsius. Die beiden Wallfahrtsleiter Robert Menz und Robert Scheller hatten vorausschauend in Lülsfeld eine zusätzliche Trinkpause organisiert, um die Gläubigen dort bei der Feuerwehr mit kühlen Getränken zu versorgen.

Tränen in den Augen

Menz war auch stolz, dass 172 Pilgerinnen und Pilger sich am Samstagmorgen „beim frühen Morgenlichte“ auf den Weg nach Burgwindheim machten. Er dankte auch den ehrenamtlichen Beteiligten. Besonders die Vorbeterinnen sowie die Musikerinnen und Musiker waren bei der Hitze großen Belastungen ausgesetzt. Bürgermeister Heiko Bäuerlein bedankte sich bei den beiden Wallfahrtsführern „Robert und Robert“ für die Vorbereitung und Organisation der städtischen Wallfahrt.

Pfarrer Eller segnete zum Schluss die Pilger mit dem Allerheiligsten: "Schön, dass Ihr alle wieder gesund da seid." Beim abschließenden feierlichen „Segne Du Maria“ standen vielen in der Kirche die Tränen in den Augen, ob der erbrachten Leistung und der erlebten Gemeinschaft.

Die nächste Wallfahrt der Volkacher nach Burgwindheim findet am 8. und 9. Juni 2024 statt – wie seit 1646 traditionell am zweiten Wochenende nach Fronleichnam.