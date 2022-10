Zahlreiche kleine und große Gottesdienstbesucher fanden sich im evangelischen Gemeindehaus in Volkach ein, um gemeinsam das Erntedankfest zu feiern. So hatte sich auch das "Kleine Dankeschön" auf den Weg gemacht auf der Suche nach Menschen, die es gebrauchen können und gerne bei sich aufnehmen.

Lizzy und Carlo begegnen dem "Kleinen Dankeschön" anfänglich nur recht zögerlich, doch am Ende freuen sie sich, dass es da ist und schließen es froh in ihr Herz. In seiner Ansprache führt Pfarrer Peter Schramm auch den Erwachsenen vor Augen, dass es im Alltag viele Momente und Begegnungen gebe, für die man dankbar sein könne.

Abgerundet wurde die Erntedankfeier, die vom Familiengottesdienst-Team vorbereitet worden war, mit dem traditionellen "Kirchenkaffee".

Von: Ina Redweik (Mitglied des Kirchenvorstands, Evang.-Luth. Kirchengemeinde Volkach)