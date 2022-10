Nach dem Erntedanksonntag trafen sich alle katholischen Dritt- und Viertklässler samt Religionslehrerinnen Anja Bank, Iris Mey und Franziska Breunig, zu einer Andacht in der katholischen Kirche St. Vinzenz in der Siedlung.

Nachdem alle zuerst den dreiteiligen Erntealtar betrachtet, bewundert und beschrieben hatten, trugen einige Viertklässler aus ihren Heften vor, wofür sie Gott außer den reichen Erntegaben noch danken wollen. Zum Lied "Du hast uns deine Welt geschenkt....Herr wir danken dir" wurden anschließend neue Strophen gefunden, wofür Gott Danke gesagt werden kann.

Im Gotteslob waren Gebete zum Thema Gottes Schöpfung. Das Vaterunser durfte natürlich nicht fehlen. Aber auch den passenden Segen für uns und alle Lebewesen der Erde hielt das Gotteslob bereit. Es war gar nicht so einfach, die Nummern im Gebetbuch zu finden. Vor dem Segenslied "Gott dein guter Segen" sangen die Drittklässer den Mitschülern ihr neues Lied "Gott malt in bunten Farben" vor, das von der Farbenvielfalt in der Natur handelt.

Für viele Kinder ist die Kirche ein selten aufgesuchter Ort. Besonders zur Zeit des Homeschoolings, aber auch im Präsenzunterricht während der Pandemie vermied die Schule Schulgottesdienste in der Kirche. Die schulischen Anfangs- und Schlussfeiern wurden ins Freie verlegt. Familien, die den Sonntagsgottesdienst besuchen, sind leider die Ausnahme. Umso wichtiger ist es nun, den Kindern den Ort näher zu bringen, an dem sie Gottes Nähe spüren können, aber auch zwanglos Sorgen und Bitten vor den Herrn tragen können.

Die gemeinsame Erntedankfeier in der Kirche war ein Anfang den Kindern wieder Kirche näher zu bringen.

Von: Anja Bank, Lehrerin Grundschule Kitzingen-Siedlung