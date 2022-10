Zur großen Freude der Bewohnerinnen und Bewohner in der Senioreneinrichtung "Hornsches Spital" in Dettelbach feierten sie zusammen mit Diakon Lorenz Kleinschnitz in der hauseigenen festlich geschmückten Kapelle St. Georg den Erntedankgottesdienst. Mit allem, was die Natur wieder an Nahrung bereit hält, Obst und Gemüse, Blumen, ein farbenfrohes Arrangement war mehr als eine Botschaft des Dankes, es war zugleich Labsal für Leib und Seele. Und, es war "Second Hand", denn am Wochenende war damit der Erntedankaltar in der Pfarrkirche zur Freude vieler Besucher liebevoll und beeindruckend gestaltet.

So ließen die Verantwortlichen für die Gestaltung des Erntedankaltars in der Stadtkirche auch die älteren, betagten Gemeindemitglieder der Senioreneinrichtung am "Erntedankfest" von St. Augustin teilnehmen.

"Wir danken dir Gott und wir feiern ein Fest" nach der Melodie "Im Märzen der Bauer" erfüllte zu Beginn den Kirchenraum. Altenheimseelsorger Lorenz Kleinschnitz, unterstützt an der Orgel von Rita Selzam und Erna Schmitt von der Einrichtung, leitete dieses Fest des Dankes. "Danke allen, die mich nicht vergessen, obwohl ich nicht in der Nähe bin und sie nichts mehr von mir zu erwarten haben". Es war der Dank für den umsorgten Lebensabend, der sich wie ein roter Faden durch die Feierstunde zog. "Danke allen, die sich bemühen, mir die Tage im Alter, die mir noch bleiben, auf dieser Erde nach Möglichkeit zu verschönern." Mit diesem Gottesdienst und dem "Second Hand"-Erntealtar habt ihr das geschafft - glänzende Augen, "Nagel auf den Kopf getroffen", Daumen hoch, "First Class", war Spitze, so die Gottesdienstteilnehmer.

Von: Lorenz Kleinschnitz (Ansprechpartner, Seniorenkreis Schwarzach am Main)