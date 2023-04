Waren die Bilanzen der vergangenen Jahre schon wenig erfreulich, erlebte der Sportabzeichenwettbewerb im Kitzinger Kreis der Bayerischen Landessportverbandes (BLSV) einen neuerlichen Tiefpunkt. Anno 2022 wurden mit 569 Sportabzeichen 72 weniger abgelegt als im Jahr 2021. "Das waren sogar noch weniger als in den Jahren mit argen Corona-Beschränkungen", bemerkte Sportabzeichenreferentin Birgit Hofmann.

"Wir wissen nicht, wie wir den negativen Trend in den Griff bekommen", meinte BLSV-Kreisvorsitzender Josef Scheller. "Ich rufe alle Vereine dazu auf, mehr Engagement für den Sportabzeichenwettbewerb zu zeigen", meinte Scheller, zumal dieser für fast jeden Mann oder jede Frau zu schaffen sei. Dafür bekommen alle erfolgreichen Teilnehmerinnen und Teilnehmer eine Urkunde.

Waren es bei den Erwachsenen 16 Sportabzeichen weniger als ein Jahr zuvor, schlug der Rückgang bei den Jugendlichen mit minus 56 noch viel stärker ins Kontor. Die Gesamtzahl verteilte sich auf 253 Deutsche Sportabzeichen für Erwachsene und 316 für Jugendliche, dazu kamen noch 17 österreichische Sportabzeichen. Das Minus war nicht aufzuhalten, obwohl sich 2022 ein Jahr mehr beteiligte als in 2021. "Die Teilnahme-Quote sagt vieles", benennt Josef Scheller einen Knackpunkt, denn es gibt 123 Sportvereine im BLSV-Kreis, von denen sich im Vorjahr gerade 14 Vereine beteiligten und dazu noch vier Institutionen.

Kitzingen und Dettelbach liegen vorne

In der absoluten Zahl ragte traditionell der Kitzinger Stadtverband für Leibesübungen mit 102 Sportabzeichen heraus. In der Wertung der Institutionen lag der Stadtverband aus der Großen Kreisstadt natürlich an der Spitze, gefolgt von der Mittagsbetreuung an der Staatlichen Realschule Dettelbach mit 23 Sportabzeichen und er Wasserwacht Iphofen mit 16 Abzeichen. Das Wirken der Betreuerin der Offenen Ganztagsschule (OGS), Birgit Puglio, in Dettelbach darf als vorbildlich gelten. Denn die Sporttrainerin animierte sie mit ihrem Engagement 23 Schülerinnen und Schüler zum Ablegen des Sportabzeichens. Beim Vereinswettbewerb werden die Abzeichen in Relation zur Mitgliederzahl gestellt und da hat der Judoclub Dettelbach seit Jahren schier ein Abonnement auf den Spitzenplatz. Denn der relativ kleine Verein schaffe im Vorjahr 79 Abzeichen, was den Sieg mit einer Quote von 82 Prozent bedeutete. Vielsagend sind die Abstände zu den nächstplazierten Vereinen mit dem SV Kirchschönbach, der 24 Abzeichen (zehn Prozent) schaffte und dem drittplazierten TV Großlangheim mit 48 (sieben Prozent).

Josef Scheller würdigte den unermüdlichen Einsatz der Sportabzeichen-Prüferinnen- und Prüfern in den Vereinen, Gruppierungen und Institutionen. Mit Ehrenurkunden und Weinpräsenten bedankten sich Josef Scheller und Birgit Hofmann bei 15 Frauen und Männern für langjährige Tätigkeit als Sportabzeichenprüfer. Geehrt wurden: 45 Jahre: Alexander Bayer (SV Eichfeld); 35 Jahre: Ute Braun (TSV Nordheim); 30 Jahre: Ludwig Hölzlberger (SV/DJK Schwarzenau), Anja Lenhart und Simone Schäfer (beide TV Großlangheim); 20 Jahre: Daniela Hofmann (TSV Iphofen), Hannes Kristmann (TSV Buchbrunn); 15 Jahre: Monika Leirich und Peter Leirich (beide Judoclub Dettelbach), Martina Penk (TSV Buchbrunn), Dieter Milch (Kitzinger Ruderverein); 10 Jahre: Christian Schmidt (SC Bushido Kitzingen), Otmar Schmiedel, Günther Wirsing, Anna-Katharina Leirich (alle Judoclub Dettelbach).