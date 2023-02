Zumindest vorerst verzichtet auch der Markt Geiselwind auf einen Beitritt zur angedachten Projektgesellschaft zur Erzeugung und Nutzung erneuerbarer Energien im Landkreis Kitzingen. Darauf einigte sich der Gemeinderat, nachdem Bürgermeister Ernst Nickel die besondere Situation seiner Gemeinde zu diesem Thema erläutert hatte.

Dabei machte der Bürgermeister deutlich, dass auf dem Gemeindegebiet von Geiselwind derzeit nach wie vor keine Windkraftanlagen (WKA)errichtet werden dürfen. Man liege im Naturpark Steigerwald, das Aufheben des Verbots von WKA sei aber angestrebt.

Das Verfahren, das dazu notwendig ist, würde laut Nickel "zwei bis zweieinhalb Jahre dauern." Vorher passiere sowieso nichts, "wir können uns das Geld sparen". Ähnlich verhalte es sich aktuell bei Photovoltaikanlagen, auch hier hätten die Fachbehörden eine ablehnende Haltung für die Ansiedelung auf weiten Teilen der Geiselwinder Gemarkung. Die Projektgesellschaft nutze der Kommune nichts, so Nickel, solange Geiselwind weiter Ausschlussgebiet für Windkraft bleibe.

Schon 2003 gab es Pläne für Windkraft

Zunächst hatte der Bürgermeister dazu etwas weiter ausgeholt. Er ging darauf ein, dass seine Gemeinde schon 2003 bestrebt war, auf ihrem Gebiet Flächen für Windkraft auszuweisen. Die Pläne für die anvisierten Flächen wurden 2012 konkretisiert. An zwei Standorten mit insgesamt 80 Hektar waren acht Windkraftanlagen (WKA) vorgesehen. Das Ganze wurde schließlich 2013 von höherer Stelle gestoppt, weil das Verbot zur Ansiedelung von Windrädern im Naturpark bestehen blieb. Als Folge ließ der Geiselwinder Gemeinderat daraufhin, das Verfahren zur Ausweisung von Sonderflächen für WKA ruhen.

Ob und wann sich in der Frage wieder etwas tun könnte, wie vonseiten der Bayerischen Staatsregierung signalisiert, stehe weiter im Raum. Im Vorjahr hatten sich Staatsminister Hubert Aiwanger und Umweltminister Thorsten Glauber bei einem Treffen in Geiselwind über die besondere Situation dort informiert. Windkraft dürfe künftig auch in Gebieten wie dem Naturpark kein Tabu sein. Man wolle sich für eine Beschleunigung der Genehmigungsverfahren einsetzen, hieß es von ihrer Seite.

In der Sitzung wies Bürgermeister Nickel darauf hin, dass Geiselwind auch zu einem späteren Zeitpunkt noch der Regionalen Planungsgesellschaft beitreten könne. Man solle zunächst abwarten, wie es zum Thema erneuerbare Energien im Naturpark weiter gehe.

In der Sitzung gab Ratsmitglied Simon Seitz zu bedenken, dass die zu Mittelfranken gehörende Nachbargemeinde Oberscheinfeld im Ortsteil Prühl Flächen für Windräder ausgewiesen habe. Das grenze an die Geiselwinder Gemarkung an. Dazu erläuterte Bürgermeister Nickel, dass dort ein anderer Planungsverband zuständig sei.