"Ernährungstipps für Oma und Opa" - so lautete die Einladung des SV-DJK Schwarzenau und der örtlichen Kirchengemeinde. Seniorinnen und Senioren kamen ins Haus der Gemeinschaft zu einem gemütlichen Kaffeeplausch. Diätassistentin, Bäuerin und Mutter Gudrun Paul sprach über Ernährungsgewohnheiten, sowie wichtige Bestandteile einer ausgewogenen Ernährung. Dazu zählen Vitamine, Enzyme, Eiweiße, Fette und Kohlehydrate. Der individuelle Bedarf an Kalorien in verschiedenen Altersstufen sei zu beachten. Es gelang ihr ohne erhobenen Zeigefinger, dieses Thema den lauschenden Besuchern verständlich und gut gegliedert zu vermitteln. Mit praktischen Beispielen und anschaulichen Bildern wurde das Gesagte untermauert. Anschließend gab es genügend Gesprächsstoff und rege Diskussionen in der Runde. Diese Beispiele und Vorschläge zur ausgeglichenen Ernährung sollte eigentlich für jedes Alter Beachtung finden.

Von: Markus Schmitt (Dritter Vorstand, SV DJK Schwarzenau)