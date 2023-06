Nach intensiven Ermittlungen nahmen Beamte der Kriminalpolizei am Montagmittag einen 22-Jährigen fest, dem ein Raubüberfall auf eine Spielhalle in Kitzingen vorgeworfen wird. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Würzburg wurde der Mann am Dienstag dem Ermittlungsrichter vorgeführt, der den im Vorfeld erwirkten Haftbefehl bestätigte, heißt es in der Pressemitteilung der Polizei.

Wie bereits berichtet, betrat am 31. Mai ein ein Mann gegen 2.40 Uhr eine Spielhalle in der Schreibersgasse. Unter Vorhalt einer Pistole forderte der Unbekannte einen Angestellten auf, das Bargeld aus der Kasse in eine vom Täter mitgeführte Tasche zu packen. Der Servicemitarbeiter folgte den Anweisungen des Mannes und verstaute Bargeld in Höhe von rund 1000 Euro in der Tasche. Daraufhin verließ der Maskierte die Spielothek wieder und floh in unbekannte Richtung.

Großangelegte Fahndung sofort eingeleitet

Die Polizei leitete nach eigenen Angaben sofort eine großangelegte Fahndung ein. Die Kriminalpolizei Würzburg übernahm noch in der Nacht die Ermittlungen in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Würzburg, die nun zum Erfolg führten.

Montagmittag nahmen Beamte der Kriminalpolizei Würzburg den 22-jährigen Mann aus Kitzingen fest, gegen den der dringende Tatverdacht besteht, die Spielhalle überfallen zu haben. Der Beschuldigte wurde anschließend einer Justizvollzugsanstalt überstellt.