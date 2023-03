Die Kinder des Kindergartens Pusteblume waren vor kurzem zu Besuch auf dem Bauernhof der Familie Wirsing in Hellmitzheim.

Dort wurden die Kinder alle herzlich von der ganzen Familie in Empfang genommen. Nach einer gemeinsamen Begrüßung starteten die Kinder in zwei Gruppen mit ihren Erzieherinnen die Entdeckungstour im Kuhmilchbetrieb.

Im Stall zeigte Stefan Wirsing die Abkalbebox, die Liegeboxen sowie die Kuhbürsten, an denen sich die Kühe eine Wohlfühlmassage gönnen können.

Mit großem Interesse folgten die Besucher den Erklärungen des Landwirtes zu den unterschiedlichen Bestandteilen, aus denen sich das Futter für die Kühe zusammensetzt. Gemeinsam mit dem Bauern durften die Kinder eine solche Futterration sogar selbst mischen.

Die Frage "Was wird aus der Milch hergestellt?" beantwortete Katrin Wirsing und zeigte den Kindern in diesem Zusammenhang den Melkroboter und den Tank, in dem die Milch bis zur Abholung durch die Molkerei gekühlt wird.

Die Kinder erlebten einen informativen und aufregenden Vormittag auf dem Bauernhof. Zum Abschluss des Bauernhofbesuches gab es dann noch etwas ganz Besonderes: eine Brotzeit mit von den Kindern selbstgemachter Schüttelbutter, Käse und Kuhmilch.

Am nächsten Tag wurde die Maschinenhalle der Familie erkundet. Auch wenn das Wetter nicht das Beste war, ließen sich alle Beteiligten durch den Schneeregen nicht die Laune verderben. Herr Wirsing erklärte die verschiedenen Landmaschinen sowie Getreidesorten. Zudem entdeckten die Kinder noch einige Hühner, Schweine, Hasen, Katzen und Kälber. Wie auch tags zuvor schon, verging die Zeit wie im Flug, sodass sich die Kinder und Erzieherinnen mit vielen neuen Eindrücken auf den Rückweg zum Kindergarten Pusteblume machten.

Von: Ute Döblinger (Elternbeirat, Ev. Kindergarten Pusteblume)