Erleichtert hat sich die Schulleiterin der Grundschule Willanzheim, Susann Hillgärtner, geäußert, dass im abgelaufenen Schuljahr wegen Corona keine Schulen mehr geschlossen worden seien. "Ich denke, dass das aktuelle Schuljahr gut verläuft", sagte Hillgärtner jetzt in der Sitzung des Schulverbands. Mehrmals stellte sie allerdings fest, dass die Personaldecke an der Grundschule mit heißer Nadel gestrickt ist.

"Es ist ein hartes Brot, Kinder zu unterrichten, die kein Wort Deutsch können", sagte die Rektorin mit Blick auf das Unterrichten zweier ukrainischer Schüler. Der Fall zeige, wie unterschiedlich Bildung in den einzelnen Ländern aussieht. "Die ukrainischen Schüler sind unseren Schülern in Mathematik um Längen voraus", so Hillgärtner. Ihren Kolleginnen und Kollegen stellte sie dabei ein Spitzenzeugnis aus. "Ich habe ein Kollegium, das keine Mehrarbeit scheut und auch zum Unterrichten kommt, auch wenn arbeitsfrei ist."

Die Krankmeldungen laufen über eine digitale Plattform

"Die Digitalisierung läuft bei uns prima. Bis auf wenige Ausnahme gehen unsere Elternbriefe über die Kommunikations-Software Sdui digital raus", berichtete die Schulleiterin. Auch die Krankmeldungen der Kinder laufen über diese Software, und die Lehrerinnen und Lehrer sehen am Laptop sofort, wer erkrankt ist. Die Schulverbandsvorsitzende, Willanzheims Bürgermeisterin Ingrid Reifenscheid-Eckert, lobte die Schulleitung für die unkomplizierte Arbeit zum Wohl der Schüler. Zudem klappe auch die Nachmittagsbetreuung bestens.

"Wir haben personell alles gut abgedeckt", sagte der Leiter der Mittagsbetreuung, Frank Spangenberg. Wie gut die Mittagsbetreuung von den Eltern angenommen wird, zeigt ein Blick auf die Quote: 62 von 78 Kindern sind angemeldet. Laut Christine Schatz bewältigt die Schulküche bis zu 180 Essen pro Woche und durchschnittlich 45 Essen am Tag. "Da kommen wir bald an unsere Kapazitätsgrenze."

Die Umlage für die beiden Gemeinden sinkt im nächsten Jahr

Günther Schell, Kämmerer der Verwaltungsgemeinschaft Iphofen, hatte für den Schulverband positive Zahlen zu berichten. Im aktuellen Haushaltsjahr ergebe sich ein Überschuss von 60.000 Euro, die in den Etat 2023 einfließen und die Umlage im kommenden Jahr sinken lässt. Der Gesamthaushalt des Schulverbands beläuft sich auf 441.000 Euro. Auf den Verwaltungshaushalt entfallen 381.000 Euro, ein Plus von 50.000 Euro gegenüber 2022 wegen höherer Personal- und Betriebskosten sowie gestiegener Tarife bei der Schülerbeförderung. Der Vermögenshaushalt umfasst 60.000 Euro.

55 Kinder verteilen sich auf die Gemeinde Willanzheim, 23 auf die Gemeinde Seinsheim. Die Umlage pro Schüler sinkt von 3118 Euro auf 2767 Euro. Insgesamt müssen 215.000 Euro auf die beiden Gemeinden umgelegt werden. "Unsere Schule ist nagelneu. Deswegen haben wir nahezu keine Reparaturkosten und kaum Investitionsbedarf", sagte Bürgermeisterin Reifenscheid-Eckert. Um diese Situation werde Willanzheim immer wieder beneidet.

Die stellvertretende Vorsitzende, Seinsheims Bürgermeisterin Ruth Albrecht, würdigte Reifenscheid-Eckert und die Schulleitung für deren gute Arbeit. Darauf könne der Schulverband stolz sein. Rektorin Susann Hillgärtner äußerte sich erleichtert, dass die Schule auf die Expertise von Matthias Mahr, IT-Fachmann der Verwaltungsgemeinschaft Iphofen, zugreifen könne. "Sonst würden wir oft nicht weiterkommen."