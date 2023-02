Großen Zuspruch fand in der Mainstockheimer katholischen Kirche St. Gumbert das Konzert "Cello meets Pop" der Mainstockheimer Künstlerin Eva Brönner. Es wurden aktuelle Pop Songs (zum Beispiel Easy On Me, Bam Bam, The Joker and The Queen, Love Of My Live) instrumental solistisch von Eva Brönner auf dem Cello vorgetragen, begleitet digital von verschiedenen Künstlern mit denen sie weltweit zusammen arbeitet. Es erklangen aber auch wenige neu komponierte Werke für Cello und Piano, zum Beispiel von dem erfolgreichen australischen Komponisten Peter Cavallo und anderen, die mit Eva Brönner zusammen arbeiten.

Von: Josef Gerspitzer (Pastoraler Mitarbeiter für Volkach, Kitzingen und Schwarzach)