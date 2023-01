Am Dreikönigstag durfte Zelebrant Thomas Gram ein besonders junges Team zur Sternsingeraktion 2023 begrüßen. Auch in Neuses am Berg konnte die Aktion pandemiebedingt in den letzten Jahren nicht erfolgen. Dies führte dazu, dass die diesjährige Aussendung für die Darsteller der drei Könige, genaugenommen drei Königinnen, und den Sternträger echte Premieren waren. Entsprechend aufgeregt waren die Vier beim erstmaligen Vortrag des Segensspruches am Altar in der weihnachtlich geschmückten Kirche. Wortgottesdienstleiter Thomas Gram beleuchtete die Parallele zwischen dem jahrhundertealten Brauch, dass Jugendliche, meist Ministranten, den Zug der drei Weisen aus dem Morgenland darstellen und der diesjährigen Spendenaktion, die Hilfsprojekte für Kinder und Jugendliche unterstützt. "Die biblische Erzählung berichtet von der Begegnung der Heiligen Könige mit Kaiser Herodes, der den Neugeborenen bereits verfolgte, und ihrem klugen Ausweichen, nachdem sie das Gotteskind gefunden hatten. Auch das war Kinderschutz im wahrsten Sinne", so Gram. Bis zum Abend hatten die Neuseser Sternsinger alle Häuser und Wohnungen mit dem Segensspruch erfreut und die anfängliche Aufregung der Vier war der Routine gewichen. Sternsinger und Kirchenverwaltung freuen sich, dass mit einem Betrag von rund 500 Euro ein neuer Spendenrekord für den guten Zweck erreicht wurde.

Von: Dieter Ofenhitzer (Kirchenpfleger, Kath. Kirchenstiftung, Neuses am Berg)