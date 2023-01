8000 Euro waren es am Ende, die der Präsident des Rotary Clubs Kitzingen, Andreas Rauh, am Sonntagnachmittag symbolisch an Stefan Heßler und Ekkehard Schippers überreichte. Damit soll in Kenia ein Wasserprojekt gefördert werden. Dass aus den 8000 Euro am Ende ein deutlich höherer Betrag wird, das liegt auch an der besonderen Struktur der Rotary-Gemeinschaft.

Es ist, so der Präsident, im kulturellen Jahr der Stadt Kitzingen immer ein erster Höhepunkt: die Soiree der Rotarier Ende Januar in der Alten Synagoge. Spenden, Kultur, in diesem Jahr mit Anja Eckert an der Flöte und Christian Stegmann am Piano und ein mehr oder weniger erbaulicher Vortrag bestimmen den späten Nachmittag, der mit geselligem Beisammensein endet. Neben den Mitgliedern des Kitzinger Clubs sind auch Vertreter von Clubs aus der Umgebung geladen.

Mit denen zusammen gelingt es, auch mehr Geld für größere Projekte zu sammeln. Und wenn ein bestimmter Betrag dabei überschritten wird, dann gibt es auch "Zuschüsse" von Rotary International, denn der Verbund ist ein weltweites Netzwerk.

Manchmal, so Rauh, ist schnelle Hilfe gefordert und dafür gibt es einen Notfallfonds. Der wurde Mitte November für ein Container-Notwohnprojekt in der Ukraine nahe Kiew aufgelegt. Für 24 Wohneinheiten und zwei medizinische Versorgungseinrichtungen in einer fast zerstörten Stadt konnten im übergeordneten Distrikt schnell 330.000 Euro gesammelt werden.

Mehr als 30.000 Menschen werden von der Spende profitieren

Die 8000 Euro am Sonntag sind Teil eines Spendenaufrufs des Clubs Karlstadt-Arnstein. In einer sehr trockenen Region Kenias müssen Kinder oft viele Kilometer laufen, um Trinkwasser für die Familien und auch die Tiere zu holen. Insgesamt kostet ein entsprechender Brunnenbau dort rund 70.000 Euro. 27.000 Euro muss davon die Region 18 der Rotarier aufbringen, dann gibt es vom Global Grant 36.000 Euro dazu, die restlichen zehn Prozent spendet der Orden der Salesianer. Am Ende werden mehr als 30.000 Menschen auch von der Spende aus Kitzingen profitieren, so Präsident Rauh. Denn der Zugang zu frischem Trinkwasser hat sowohl gesundheitliche, als auch bildungspolitische Vorteile, da die Kinder nun in die Schule gehen können.

Wo liegen die Wurzeln des Abendlandes, reicht es aus sie in den drei Hügeln Golgatha, Akropolis und Kapitol zu suchen, oder müssen tatsächlich andere Ursprünge gefunden werden? Eine Frage, mit der sich der abschließende Vortrag von Dag Nikolaus Hasse beschäftigte. Hasse neigte dazu, Europa offener zu denken und nicht, wie derzeit oft getan, in engen kulturellen Grenzen. Sowohl die Leitkultur auf der einen, als auch Multikulti auf der anderen Seite würden dem Thema aber nicht gerecht.