Das Schützenhaus in Dornheim zeigte sich mit 65 Teilnehmenden gut besucht, als Erster Schützenmeister Ulrich Ruck die Hauptversammlung eröffnete. Froh darüber, dass das gesellschaftliche wie das Schützenleben im Vorjahr wieder durchstarten konnten, bezifferte er die Mitgliederzahl mit 154, wobei zwölf Neuzugänge zu verzeichnen waren.

Trotz Einschränkungen war die Gesellschaft nicht untätig und baute den Eingang des Schützenhauses in Eigenregie um, damit Besuche barrierefrei erfolgen können. Sein Dank galt den Schießtrainern der Jugend, die herausragende Schießleistungen erst möglich machten.

Ruck kündigte ein Festwochenende am 5. und 6. August an, dann wird die Schützengesellschaft Dornheim 1922 ihr 100-jähriges Bestehen ein Jahr versetzt nachfeiern.

Training musste aufgeteilt werden

Jugendleiterin Christina Rötting berichtete, dass wegen des Ansturms an Jungschützen das Training in zwei Einheiten aufgeteilt werden musste. Entsprechend hat die Gesellschaft derzeit zwei Jugendmannschaften gemeldet.

Die Jugendkönigswürde errang Hannes Stierhof mit einem 645,8-Teiler, dicht gefolgt von seinen Rittern Luca Schwingenstein mit einem 656,2-Teiler und Jonas Söhlmann mit einem 661,6-Teiler. Als Hannes Stierhof beim Gaukönigsschießen antrat, kehrte er mit einem hervorragenden 40,0-Teiler als erster Gaujungendritter zurück.

Die Damenmannschaft war überwiegend beim Kirchweihschießen erfolgreich, da ihre Gaumeisterschaft nochmals abgesagt wurde. Damenleiterin Tanja Göß erklärte, dass die Vorrunde des Bezirksdamenwettbewerbs wieder laufe und Interessierte immer noch dazustoßen könnten.

Schriftführerin Jennifer Holler erinnerte an die Königsproklamation, bei der sich Schützenkönig Bernhard Schwingenstein und Bürgerkönigin Hermine Weigand feiern lassen durften.

Gute Platzierungen erzielt

Durchweg lobende Worte fand Sportleiterin Tamara Wiegel, denn für die Gesellschaft ergaben sich bei allen Vergleichen gute Platzierungen. Mit der Luftpistole sicherte sich Martin Schmer mit 369 Ringen die Gaumeisterschaft und landte mit der gleichen Waffe aufgelegt auf dem zweiten Platz mit 291,9 Ringen. Die Damenmannschaft mit Christina Rötting, Jessica Weigand und Tamara Wiegel holte sich die Gaumeisterschaft.

Am traditionellen Kirchweihschießen traten 107 Personen an, zur Dorfmeisterschaft 26 Gruppen, die sich in den Disziplinen Schießen, Darten, Dosenwerfen und Kegeln verglichen. Hier waren die Denningersbuben (Fabian, Manuel und Thomas Denninger) mit 652 Punkten erfolgreich.

Ruck und Erster Gauschützenmeister Achim Krämer übernahmen Ehrungen für die Jahre 2021 und 2022. Seit 25 Jahren sind Harald Berninger, Lisa Berninger, Ursula Berninger, Thea Drobeck, Timothy Johnson und Wolfgang Siemoneit in der Gesellschaft.