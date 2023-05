Eine durchweg positive Bilanz ziehen Abtei Münsterschwarzach und Vier-Türme-Verlag zu den Münsterschwarzacher Büchertagen, die von 18. bis 21. Mai mit 13 anderen Verlagen aus Deutschland und Österreich in der Benediktinerabtei stattfanden. Über die Tage verteilt besuchten etwa 1400 Menschen die Messehallen mit den Ausstellern, die zahlreichen Lesungen und Vorträge von Autorinnen und Autoren, die Klosterbetriebe und die Abendveranstaltungen. "Es war ein Wagnis, weil so etwas noch nie stattgefunden hat", sagt Verlagsleiter Bruder Ansgar Stüfe OSB. "Aber ich bin froh, dass wir den Mut hatten und vor allem mit unseren Kundinnen und Kunden so gut ins persönliche Gespräch kamen." Begonnen hatte die Buchmesse mit einer Konzertmeditation mit Pater Anselm Grün und der Band "Sternallee" in der Abteikirche Münsterschwarzach am Donnerstagabend. Der Eintritt war frei, die Spenden in Höhe von 1600 Euro gehen an eine Handwerkerschule in einem Partnerkloster in Tansania.

Am Freitagvormittag öffneten die Messehallen für die Besucherinnen und Besucher, die es bereits zu Beginn zu den Ständen der Verlage und Klosterbetriebe zog. Am Freitagnachmittag besuchte der Würzburger Bischof Franz Jung die Messehalle der Münsterschwarzacher Büchertage und ließ sich etwa von der Klostermanufaktur einen Schmuckeinband für die neue Ausgabe des Evangeliars zeigen, der dort auf Wunsch gemeinsam mit der klostereigenen Buchbinderei gefertigt werden kann. In Begleitung von Abt Michael Reepen nahm er sich Zeit, die einzelnen Verlagsstände zu besuchen und sich mit den Verlegerinnen und Verlegern auszutauschen. Beim Buchmessen-Samstag standen die Autorinnen und Autoren im Fokus. Über den ganzen Tag waren in der Messehalle sowie auf dem Autorensofa des Vier-Türme-Verlags Lesungen, Vorträge und Signierstunden, unter anderem mit den Münsterschwarzacher Mönchen Pater Anselm Grün und Pater Zacharias Heyes. Vor allem der persönliche Kontakt zu den Autorinnen und Autoren sowie die Gespräche nach den Lesungen machten diesen Tag außergewöhnlich. "Hier hat sich gezeigt, dass unser Anliegen, die Zielgruppe direkt anzusprechen und die Buchmesse als Endkunden-Messe zu gestalten, absolut gelungen ist", meint Bruder Ansgar.

Von: Julia Martin (Pressearbeit, Abtei Münsterschwarzach)