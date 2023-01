Mehr als 50 Feuerwehrdienstleistende aus den Feuerwehren der VG Kitzingen stellten sich am vergangenen Wochenende in Kitzingen den Prüfungen im Rahmen der Modularen Truppausbildung. Diese stellt die bayernweit einheitlich geregelte Grundausbildung für Feuerwehrdienstleistende dar.

Zunächst stellten sich 46 Teilnehmende der Zwischenprüfung, die gleichzeitig den Abschluss zum Truppmann bzw. Truppfrau darstellt. Hierauf hatten sie sich in den vergangenen Wochen und Monaten intensiv vorbereitet. Jeden Dienstag sowie an insgesamt sechs Samstagen trafen sie sich im Kitzinger Gerätehaus, wo ihnen durch ihre Kommandanten und Ausbilder ihrer Feuerwehren die notwendigen theoretischen wie auch praktischen Kenntnisse vermittelt wurden. "Wir freuen uns über das außerordentlich große Engagement, dass alle Teilnehmenden gezeigt haben. Insbesondere erfreulich ist es, dass auch viele Jugendliche teilgenommen haben, Das zeigt, dass sich gute Jugendarbeit auszahlt", so Kitzingens Lehrgangsleiter und Jugendwart Dominik Stengel. Nach vielen absolvierten Stunden bestanden am Samstag alle Teilnehmenden die Prüfung, die sich aus einem 50 Fragen umfassenden Theorietest und drei Praxisaufgaben zusammensetzte.

Anschließend stellten sich elf Teilnehmende der Abschlussprüfung, wodurch sie die Qualifikation zum Truppführer bzw. Truppführerin erlangten. Diese Feuerwehrdienstleistenden haben in den vergangenen zwei Jahren seit der Zwischenprüfung praktische Erfahrungen in den Feuerwehren gesammelt. Auf Basis dieser Kenntnisse absolvierten auch sie eine Theorieprüfung und eine Einsatzübung, in der die praktischen Leistungen bewertet wurden. Auch hier bestanden alle Teilnehmenden.

Die Kommandanten der teilnehmenden Feuerwehren sowie die Vertreter der Landkreisführung gratulierten den Teilnehmenden beider Prüfungen zu ihren Leistungen und ermutigten sie, ihren Weg in der Feuerwehr weiterhin so engagiert zu gehen wie in der Grundausbildung.

Von: Stefan Münch (Stv. Vorstand, Feuerwehr Stadt Kitzingen e.V.)