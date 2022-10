Dettelbach vor 31 Minuten

Erfolgreiche Dettelbacher Judoka

Bei der Nordbayerischen Meisterschaft der männlichen und weiblichen Jugend U13 (zehn bis zwölf Jahre) in Vohenstrauß in der Oberpfalz nahmen zwei Kinder des Judoclub Dettelbach teil. In der Klasse bis 48 kg errang der Unterfränkische Meister Valentin Hoang mit drei vorzeitigen Siegen den 3. Platz. Seine Vereinskameradin Sarah Hartmann konnte sich in der Klasse über 57 kg mit zwei Siegen ebenfalls den 3. Platz erkämpfen. Beiden haben sich mit diesen Erfolgen für die Bayerische Meisterschaft in Neutraubling qualifiziert.