Die Basketballmannschaften des Egbert-Gymnasiums waren auf unterfränkischer Ebene sehr erfolgreich. Trainerin Gitti Feldlin-Hansel begleitete das Mädchen II-Team nach Würzburg, wo in der TGW-Halle das Finale stattfand. Das Mädchen III-Team bestritt in der Frankenstolz-Arena in Aschaffenburg das unterfränkische Bezirksfinale. Die Erfolge können sich sehen lassen: Die Mädchen II wurden Zweiter hinter dem Deutschhaus-Gymnasium Würzburg, die Mädchen III wurden Dritter hinter dem Röntgen-Gymnasium Würzburg und dem Friedrich-Dessauer-Gymnasium Aschaffenburg.

Die ältere Mannschaft der "Mädchen II" zeigte ein couragiertes Auftreten gegen die Mannschaft des Dessauer-Gymnasiums, das mit einer Jugend-Bundesliga-Spielerin angetreten war. Dank ihres schnellen Spiels konnten sich die Mädchen trotz klarer Nachteile in der Körpergröße mit 34:16 durchsetzen. Akzente setzten vor allem Nele Zang und Anne Braun im Angriff. Hinzu kamen aufmerksame Verteidigungsarbeit von Emma Schmitt und ein kluges Aufbauspiel von Isabell Traub und Jule Hofmann.

Das jüngere Team der "Mädchen III" wurde nach der Corona-Pause neu formiert und trat erstmals in dieser Besetzung an. Zwar mussten die Mädchen krankheitsbedingt auf ihre Aufbauspielerinnen verzichten, dennoch konnten sich vor allem Lenia Böhm mit 16 Punkten und Lilly Reinhardt mit 11 Punkten besonders in Szene setzen.

Von: Reinhard Klos (Mitarbeiter in der Schulleitung, Egbert-Gymnasium, Münsterschwarzach)