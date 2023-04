Personal und Fachkräftemangel erreicht in diesen Tagen jede Branche, auch die der Osterhasen. So muss er immer weitere Wege hoppeln, was immer mehr Zeit in Anspruch nimmt. Da alle Kindergartenkinder vorm Osterwochenende besucht werden wollen liegt also ein echter Notfall vor, wenn nicht alle Kinder beschenkt würden. So wählte der Osterhase kurzerhand die Nummer, die jedes Kindergartenkind schon gelernt hat und man in allen Notfällen (und nur da) anruft. Die 112. Und wie zu jeder Tages- und Nachtzeit auch wurde die Hilfsfrist von zehn Minuten dank permanenter ehrenamtlicher Bereitschaft eingehalten. Der Osterhase konnte dank bester Technik und Wegerechten einige Zeit sparen und so sein Ziel pünktlich erreichen. So staunten die Kinder nicht schlecht, als Kommandant Wolfgang Kaiser und dessen Stellvertreter Sascha Nuss mit dem großen Feuerwehrauto am Gründonnerstagmorgen am Abtswinder Kindergarten vorfuhren und aus dem Auto dann der Osterhase ausstieg. Somit war der Beweis auch gleich geliefert. Den Osterhasen gibt es wirklich. Und er oder sie (es war nämlich nicht klar welches Geschlecht der anwesende Osterhase wirklich hat) hatte für jedes Kind auch ein Überraschungspäckchen dabei, welches auch einen Ostergruß seiner Helfer der Freiwilligen Feuerwehr Abtswind beinhaltete.

Und auch wenn diese immer und zu jeder Zeit helfend zur Seite stehen, ob für die Bevölkerung oder den Osterhasen, so können auch die weitere hilfsbereite Hände gesegnet mit Nächstenliebe, gebrauchen. Denn sonst wird es zukünftig für den Osterhasen schwierig alle Termine noch zu erfüllen. Und auch die Hilfe für die Bevölkerung bei Gefahr für Leib, Leben und Gegenstände wird schwieriger. Daher können alle interessierten Bürgerinnen und Bürger aus Abtswind die Feuerwehr personell verstärken.

Dafür wird sich zweimal monatlich zur Übung getroffen. Auch die Kindergartenkinder werden im Mai wieder besucht um eine gemeinsame Übung abzuhalten und die frühkindliche Brandschutzerziehung zu gewährleisten. Und vielleicht dürfen die Kinder an diesem Termin dann auch mal mit dem großen Feuerwehrauto mitfahren. Erwachsene dürfen dies nur als aktive Mitglieder.

Von: Tobias Weiß (Schriftführer, Feuerwehrverein Markt Abtswind e.V)