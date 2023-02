Ende Januar startete die traditionelle Mastersrunde im Gewichtheben. Die Mannschaftskämpfe für Heber über 30 Jahren soll speziell älteren Hebern eine Plattform bieten, um Wettkämpfe zu absolvieren. Die Liga wird an zwei Wettkampftagen ausgetragen wobei der Verein mit den aufsummiert meisten Sinclair-Meltzer-Punkten (ScM-Pkt) die Liga gewinnt.

Am ersten Wettkampftag gab es drei Begegnungen bei sieben startenden Vereinen. Der TSV Röthenbach fuhr nach Schweinfurt, der LRC Neumarkt hob gegen den 1.AC Weiden und der KSV Kitzingen und der ESV Neuaubing startenden in Neu-Ulm. Aufgrund der dünnen Heberdecke und einigen Ausfällen in Kitzingen gingen diesmal nur drei statt vier Gewichtheber an den Start. Der ASV Neu-Ulm und der ESV Neuaubing waren in Vollbesetzung und hatten sogar Ersatzheber dabei.

Mit Tim Heuler, Caroline Pröstler und Thomas Stöhr ging eine verhältnismäßig junge Mastersrtruppe für die Kitzinger an die Hantel. Die beiden Neueinsteiger im Gewichtheben Pröstler und Heuler zeigten solide Leistungen. Pröstler kam mit 42 kg im Reißen und 61 kg im Stoßen auf 195 ScM-Pkt und Heuler mit sechs gültigen Versuchen und 59 kg im Reißen sowie 77 kg im Stoßen auf 183 ScM-Pkt. Der Routinier Stöhr zeigte 82 kg im Reißen und gute 101 kg im Stoßen was am Ende 273 ScM-Pkt bedeutete. Zusammen kamen sie so auf ein Mannschaftsergebnis von 653ScM-Pkt.

In der Tabelle reihen sie sich mit dieser Leistung ganz unten ein. Stärkster Verein war der ASV Neu-Ulm mit 1155 ScM-Punkten, gefolgt vom TSV Röthenbach mit 1139 ScM-Pkt. Falls die Kitzinger die rote Laterne wieder abgeben wollen, brauchen sie nicht nur einen starken zweiten Wettkampftag, sondern auch etwas Glück, das die anderen Vereine am zweiten Wettkampftag ebenfalls keine vollständige Mannschaft stellen können.

Von: Thomas Stöhr (Mitglied, KSV Kitzingen)