Ein Kühlschrank wird häufig am Tag geöffnet. Bei jedem Öffnen der Türe tritt jedoch kalte Luft aus dem Kühlschrank aus und warme Luft strömt hinein – ähnlich wie ein Luftzug am geöffneten Fenster. Diese nachgeströmte warme Luft muss der Kühlschrank wieder abkühlen und dabei verbraucht er Strom.

Fleisch, Fisch und Wurst nach unten, Joghurt und Käse in die Mitte des Kühlschranks

Die Türe sollte also möglichst selten und möglichst kurz geöffnet werden. Dabei kann eine übersichtliche Ordnung im Kühlschrank helfen. So weiß man gleich, wo welche Lebensmittel liegen und was eventuell fehlt. Das beugt langem Suchen vor, schreibt das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF) Würzburg/Kitzingen in seinem Energiespar-Tipp.

Im oberen Bereich des Kühlschrankes ist es wenige Grad wärmer als im unteren Bereich. Deshalb sollten leicht verderbliche und rohe Lebensmittel wie Fleisch, Fisch oder Wurst möglichst weit nach unten. In die Mitte kommen Joghurt und Käse. Ganz nach oben sollten selbstgekochte Reste, die nach einer Mahlzeit übrig sind. Das separate Gemüsefach hilft, dass Obst und Gemüse möglichst lange frisch bleiben.

Die richtige Temperatur im Kühlschrank

Grundsätzlich ist darauf zu achten, dass möglichst wenig warme Luft eintritt. Deshalb sollten kaputte Dichtungen schnell ersetzt werden und Reste vom Kochen gut abgekühlt sein, bevor sie in den Kühlschrank gestellt werden.

Die optimale Temperatur liegt bei 7 Grad Celsius im mittleren Bereich des Kühlschranks. Niedrigere Temperaturen sind in der Regel nicht notwendig. Außerdem sollte der Kühlschrank nicht direkt neben Wärmequellen wie einem Backofen platziert werden.

Jede Woche geben die Studierenden und Lehrkräfte der Fachschulen für Ernährung und Haushaltsführung in Kitzingen und Würzburg Tipps zum Energiesparen.