Die Studierenden und Lehrkräfte der Fachschulen für Ernährung und Haushaltsführung in Kitzingen und Würzburg sind Fachleute auf dem Gebiet und geben nun jede Woche einen konkreten Tipp zum Energiesparen, den diese Redaktion veröffentlicht. Den Text stellt das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Kitzingen-Würzburg (AELF) Kitzingen-Würzburg zur Verfügung, zu dem die Fachschulen gehören.

2. Tipp: Die Spülmaschine immer voll beladen

Wer gerne kocht und eine Familie satt bekommen muss, hat eine große Menge an Geschirr abzuwaschen. Einige Hobbyköche spülen mit der Hand, da es so schneller gehe; andere spülen unter fließend heißem Wasser ab. Im Vergleich mit dem Handspülen ist die Geschirrspülmaschine aber in der Regel sparsamer. Sie verbraucht weniger Wasser und auch weniger Energie, weil sie das erwärmte Wasser sehr sparsam und gezielt einsetzt.

Den Hauptanteil an den Stromkosten verursacht das Erwärmen des Wassers, deshalb ist es auch nicht schlimm, wenn das Eco-Programm drei Stunden braucht. Das Schnellprogramm bekommt das Geschirr auch sauber, muss dafür aber viel schneller aufheizen und verbraucht dabei mehr Strom. Deshalb wird empfohlen möglichst oft das Sparprogramm einzusetzen, auch wenn es etwas länger dauert.

Höhere Temperaturen – also 50 bis 55 Grad Celsius – sollten nur bei besonders starker Verschmutzung verwendet werden. Auch ein Vorspülen mit der Hand ist bei der richtigen Dosierung des Spülmittels und bei der korrekten Bedienung der Spülmaschine meist nicht nötig. Dafür ist die Verwendung von Pulver den Tabs vorzuziehen, denn nur so kann auch bei leichter Verschmutzung weniger Spülmittel verwendet werden.

Am wichtigsten ist es aber, dass die Spülmaschine immer gut gefüllt ist. Wenn die Maschine läuft, dann sollte der vorhandene Raum gut genutzt sein.