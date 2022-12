Aus Energiespar-Sicht sollte man auf den Wäschetrockner weitgehend verzichten. Moderne Geräte sind mittlerweile zwar viel effizienter als früher, aber weil die Maschine für das Trocknen stark aufheizen muss, verbraucht sie trotzdem eine Menge Strom, schreibt das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF) Kitzingen-Würzburg in seinem Energiespar-Tipp. Das Trocknen auf dem Wäscheständer benötigt hingegen gar keinen Strom, allerdings besteht im Winter in Innenräumen Schimmelgefahr.

Durch nasse Wäsche wird die Luft in den Wohnräumen feuchter und damit anfälliger für Schimmel. In ohnehin feuchteren Kellerräumen verstärkt nasse Wäsche die Schimmelgefahr noch weiter. Die Wäsche sollte durch das Schleudern in der Waschmaschine gut von Tropfwasser befreit sein. Zusätzlich ist es ratsam, die Kleidungsstücke mit ausreichend Abstand zueinander aufzuhängen, damit alles zügig trocknen kann. In kalten Räumen sollte keine Wäsche aufgehängt werden, denn kalte Luft nimmt die Feuchtigkeit nicht so gut auf wie warme Luft. Insgesamt ist es sinnvoll, die Räume, in denen die Wäsche getrocknet wird, immer wieder gut zu lüften. Dadurch kann die feuchte Luft gut abtransportiert werden.

Übrigens: Bei Minusgraden kann Wäsche auch im Freien trocknen. Bei Frost ist die Luft so trocknen, dass sie die Feuchtigkeit aus der Kleidung wieder hervorragend aufnehmen kann. Das gefrorene Wasser geht direkt in seinen gasförmigen Zustand über (Sublimation). Keine Sorge also, wenn die Kleidung zunächst ein wenig einfriert.

Jede Woche geben die Studierenden und Lehrkräfte der Fachschulen für Ernährung und Haushaltsführung in Kitzingen und Würzburg Tipps zum Energie sparen.