Das Thema Energie beschäftigte den Nordheimer Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung wiederholt. Bürgermeisterin Sibylle Säger fasste die Ergebnisse des Gemeindetages zusammen. Dort wurde beschlossen, dass es Aufgabe jeder Gemeinde ist, eine Arbeitsgruppe zu gründen, die Maßnahmen zum Katastrophenfall wie beispielsweise einem längeren Stromausfall zusammenzustellen. Das Konzept für Nordheim soll im November erarbeitet und den Einwohnern zeitnah zur Verfügung gestellt werden.

Außerdem stellte die Gemeindechefin Möglichkeiten vor, wie mehr Energie eingespart werden könnte. Öffentliche Gebäude werden in Nordheim nur noch mit 19 Grad geheizt. Zudem wird geprüft, ob eine Umstellung der LED-Leuchtmittel der Straßenbeleuchtung auf dimmbare LED sinnvoll ist. Die Weihnachtsstraße in Nordheim wird in diesem Jahr ausschließlich mit LED-Lichterketten erstrahlen. Das gilt auch für den Bocksbeutelbaum, der ab 18. November am Mainufer leuchten wird. Hier werden die Brennzeiten deutlich verkürzt.

"Alle Maßnahmen geschehen mit Augenmaß", betonte Sibylle Säger. "Wir möchten in der Vorweihnachtszeit nicht komplett auf stimmungsvolle Beleuchtung verzichten, aber wir reduzieren, wo es geht." Straßenbeleuchtung wird in Nordheim keine abgestellt. "Hier geht die Sicherheit vor", betonte Säger.

Mainschleifen Express wird weiter gefördert

Zudem gab der Gemeinderat für eine weitere Saison des Mainschleifen Express Grünes Licht, indem eine Unterstützung von knapp 1670 Euro für das Jahr 2023 bewilligt wurde. Das Gremium befand, dass es sich bei der Freizeitbuslinie zwar um ein kostspieliges Projekt handele, dessen Unterstützung aber außer Frage stehe, da hier eine Service-Leistung für Gäste geboten werde, die fortgesetzt werden müsse.

Ebenso stimmte der Gemeinderat einer Förderung in Höhe von knapp 470 Euro für die Ferienfreizeit in Münchsteinach des SV DJK Sommerach zu. Aus Nordheim hatten 26 Kinder daran teilgenommen. Zum Abschluss der Sitzung wies die Bürgermeisterin darauf hin, dass das ILE-Regionalbudget wieder gestartet wurde. Ab sofort können Projektbewerbungen, bis einschließlich 4. Dezember, eingereicht werden.