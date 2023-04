Endspurt für die beiden großen Projekte des Marktes Großlangheim, Kindergartenerweiterung und Abwasserkanal zur Kitzinger Kläranlage. Über den Stand der Dinge informierte Bürgermeister Peter Sterk in der Ratssitzung am Dienstagabend.

Fertig ist der Kanalstrang aus Richtung Kitzingen bis auf Höhe der Weidenmühle "und wenn wir an der Mühle vorbei sind, wird das letzte Stück bis zur Kläranlage von beiden Seiten, also auch von der Kläranlage her, in Angriff genommen". Die Vorarbeiten bei der Anlage wurden schon erledigt "und mit dem Zusammenschluss der Rohre zwischen Kläranlage und Mühle ist in etwa zwei bis drei Wochen zu rechnen". Der Bürgermeister gab zudem bekannt, dass die Übergabestelle kurz vor dem Kitzinger Gusswerk erfolgt und dass die Großlangheimer Kläranlage noch gut funktioniert.

Elektrische Leitungen sind verlegt

"Wir gehen mit großen Schritten dem Ende entgegen", sagte er zum Fortgang der Arbeiten für das "Haus für Kinder", das durch den Umbau des ehemaligen Josefsstifts und einen Trakt zwischen dem bisherigen Kinderhort und dem Stift erweitert wurde. Fertig verlegt wurden elektrische Leitungen, Installationen für den Brandschutz stehen noch aus "und in den kommenden Wochen wird noch die Abgrenzung zur Straße erledigt". Beim Kindergartenfest und einem "Tag der offenen Tür" können die Ergebnisse umfangreicher Arbeiten in Augenschein genommen werden, lautete die Einladung des Bürgermeisters.

Zur ökologischen Aufwertung des Straßenbegleitgrüns zur Förderung der Biodiversität und zur Vernetzung vorhandener Lebensraumstrukturen gab es Informationen vom staatlichen Bauamt Würzburg. Bei den für das Projekt geeigneten Flächen wurden Erstmaßnahmen und individuelle Pflegemaßnahmen für die kommenden Jahre festgelegt. Durch das Vermessungsamt wurden Grenzverläufe markiert, da es vereinzelt zur landwirtschaftlichen Mitnutzung der Grundstücke im Eigentum der Straßenbauverwaltung kam. In der Großlangheimer Gemarkung wurde der Bereich neben dem Abzweig der Straße nach Wiesenbronn für die ökologische Aufwertung definiert, die vorgesehenen Flächen werden im Kasten am VG-Gebäude ausgehängt, für die Aussaat des geeigneten Pflanzguts ist die Gemeinde nicht gefordert, sagte der Bürgermeister auf Anfrage aus der Runde.

Mitarbeiter werden sich ausweisen können

Bekannt gegeben wurde, dass sich die Gemeinde bei der Einstellung einer Person zur Betreuung sportlicher Aktivitäten, unter anderem des schulischen Sportunterrichts, im Rahmen eines freiwilligen sozialen Jahres beteiligt, so auch der Turnverein. Der Start erfolgt im neuen Schuljahr.

Ab Ende April werden Mitarbeiter des Büros Schulte/Röder im Auftrag der Gemeinde unterwegs sein, um auch mit Hilfe von Luftbild- und Drohnenunterlagen eine Aktualisierung der Geschossflächen vorzunehmen. Dazu kam aus der Ratsrunde der Hinweis, dass es in der Einwohnerschaft aus aktuellen Anlässen ein gewisses Misstrauen gebe. Wie der Bürgermeister betonte, werden sich die Mitarbeiter ausweisen.

In diesem Jahr stehen wieder Schöffenwahlen an. Gemeldet haben sich für diesen Dienst aus Großlangheim Christian Baumann, Norbert Müller, Wioletta Baumgartner-Sauer, Benjamin Baumann und Mathias Bergmann. Sie werden dem Amtsgericht Kitzingen für die Wahl der Schöffen vorgeschlagen. In der Ratssitzung im März gab es Informationen zum Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft". In der Sitzung am Dienstagabend stimmte das Ratsgremium geschlossen dafür, mit einem Vortrag den ersten Schritt zu gehen. Karsten Droll fragte nach Möglichkeiten zur Förderung von Altbausanierungen, die es zum Beispiel in Wiesenbronn gebe. Dazu äußerte der Bürgermeister, dass Wiesenbronn durch die Städtebauförderung dies ermögliche "und falls wir in dieses Programm einsteigen wollen, müssen wir eine Gestaltungssatzung entwerfen". Eine Möglichkeit biete auch das Programm "Innenentwicklung", Entscheidungen für oder wider müsse der Gemeinderat treffen.