Auf der Zielgeraden befindet sich der Neubau der Kindertagesstätte Nordheim. In der Gemeinderatssitzung am Dienstag im Nordheimer Rathaus brachte Bürgermeisterin Sibylle Säger den Gemeinderat auf den neuesten Stand. Demnach werden im Laufe des Februars die Möbel geliefert. Der große Umzug vom alten in den neuen Kindergarten ist für die Faschingswoche geplant. Die Außenanlagen sind soweit es die Jahreszeit zulässt, fast fertig. Im Frühling wird ein Landschaftsgärtner den Garten anlegen. Der offizielle Starttermin in den neuen Räumlichkeiten ist für März vorgesehen.

Für die Fortführung der Freizeitbuslinie 105 "Mainschleifen Shuttle" von 2023 – 2026 stimmte der Gemeinderat. Aufgrund der Neuausrichtung des ÖPNV im Landkreis Schweinfurt wird es die Linie 106 nicht mehr geben. Dadurch verkleinert sich die Route der Freizeitlinie von ursprünglich 23 auf elf Ortschaften. Für die Gemeinde fallen hier jährlich gut 3200 Euro Maximalkosten an. Laut Bürgermeisterin fiel die Kostenbeteiligung Nordheims in der Vergangenheit jedoch immer geringer aus.

Neustart für den Jugendraum

Auf allgemeine Zustimmung stieß der Vorschlag von Gemeinderat Christian Zang, der sich für das Wiederbeleben des Nordheimer Jugendtreffs einsetzte. Er regte an, zeitnah einen Termin für die Jugendlichen zu organisieren, an dem sich wieder ein neuer Vorstand formieren und der Jugendraum so neu gestartet werden könne.

Des Weiteren kündigte die Gemeindechefin im Verlauf der Sitzung zahlreiche Termine an. Die Vorberatungen für den Haushalt 2023 sind für die Februarsitzung geplant, um diesen dann in der Märzsitzung beschließen zu können.

Gemeinsam mit dem Gemeinderat wurde während der Sitzung der Termin für die nächste Bürgerversammlung in Nordheim festgelegt. Diese findet am 31. März, um 18 Uhr, in der Turnhalle statt. Außerdem wird die Gemeinde mit einer Abordnung an den Feierlichkeiten anlässlich des 1200-jährigen Jubiläums der Gemeinde Nordheim in Baden-Württemberg im Juli teilnehmen. Der Kinderfasching in Nordheim findet am 21. Februar, ab 14 Uhr, in der Turnhalle statt.