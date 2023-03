Nur noch zwei Wochenenden, dann geht die World-Press-Photo-Ausstellung 2023 in Kitzingen zu Ende. Am Sonntag, 26. März, sind die 120 prämierten Bilder und zwei Videos zum letzten Mal in der Kitzinger Rathaushalle zu sehen. Zumindest für dieses Jahr. Die Ausstellung ist täglich von 10 bis 19 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei. Diese und die folgenden Informationen sind einer Pressemitteilung der Stadt Kitzingen entnommen.

Seit 2007 werden die besten Bilder von weltweit tätigen Pressefotografen in Kitzingen gezeigt. Mittelpunkt der diesjährigen Ausstellung sind 24 bewegende Geschichten, die in beeindruckenden Fotografien festgehalten wurden. Sie erzählen von Einzelschicksalen, werfen ein Licht auf Umweltthemen wie die Waldbrände in Griechenland oder beleuchten die unterschiedlichsten Krisen auf den Kontinenten dieser Erde.

Bislang fast 14.000 Besucherinnen und Besucher

Das große Interesse der Besucher lässt sich aus den vielfältigen Einträgen im Gästebuch ablesen. Auf 23 Seiten haben die bislang fast 14.000 Besucher ihre Anmerkungen hinterlassen. Viel Lob ist darunter, mitunter auch der Wunsch nach Tier- und Sportbildern, die in diesem Jahr nicht ins Konzept der Ausstellungs-Organisatoren passten. Besucher aus England, Tschechien und weiten Teilen Deutschlands haben ihre Anmerkungen hinterlassen.

Von "einem großartigen Eindruck rund um den Globus" schwärmt eine Besucherin aus Regensburg. Ein tschechischer Besucher meinte, dass die Ausstellung den Besuchern die Möglichkeit gebe, intensiver über das Leben aller Mitmenschen auf diesem Planeten nachzudenken. Sehr oft fielen Begriffe wie "beeindruckend, berührend, erschreckend oder auch traurig stimmend". Ein Besucher aus Aschaffenburg fasste die Stimmung unter den Gästen womöglich am besten zusammen: "Es hat sich gelohnt. Die 100 Kilometer Fahrt waren nicht zu viel."

Fotowettbewerb der unter dem Motto "Rückkehr"

Parallel gibt es einen Fotowettbewerb der unter dem Motto "Rückkehr" steht. Bis zum 28. März können Bilder eingeschickt werden, die einen Blick zurück zulassen: an Kindheitserinnerungen, vergessene oder verschwundene Alltagsgegenstände, Sehnsuchtsorte, Menschen oder Gebäude. Natürlich sind auch aktuelle Aufnahmen willkommen, die einen Bezug zum Thema "Rückkehr" haben. Hauptgewinn sind zwei Übernachtungen in einem Kitzinger Hotel mit Gutschein für das Aqua Sole-Bad und freier Eintritt in das Deutsche Fastnachtmuseum.

Eingereicht werden können die Aufnahmen per Post an Stadt Kitzingen, Kennwort WPP-Fotowettbewerb, Kaiserstraße 13/15, 97318 Kitzingen, per Mail an: veranstaltung@stadt-kitzingen.de. Die Preisträger werden ab dem 3. April benachrichtigt.