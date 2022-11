Nach zweijähriger coronabedingter Zwangspause konnte in diesem Jahr das Fest zu Ehren des Heiligen Sankt Martin im großen Rahmen gefeiert werden, schreibt der Kindergarten St. Franziskus in Fahr in einer Pressemitteilung. Den Anfang bildete eine Andacht, die von den Kindern, dem Team sowie Renate Meusert gestaltet wurde. Neben einem verklanglichten Bilderbuchkino zeigten die Kleinen einen Lichtertanz und sangen Martinslieder. Im Anschluss gab es einen großen Zug mit den Laternen, an fünf Stationen wurden, von der Musikkappelle begleitet, Martinslieder gesungen. Den Abschluss bildete das gemütliche Beisammensein im Garten der Einrichtung.