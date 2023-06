Wenn eines im Steigerwald klar ist, dann die Tatsache, dass zu einer richtigen Kirchweih oder wie es dort heißt Kerwa, eine Predigt und ein Umzug gehören. Nach 15 Jahren Abstinenz rollten am vergangenen Sonntag wieder die Wagen durch das kleine, schmucke Steigerwald-Dorf Ebersbrunn und viele Zuschauerinnen und Zuschauer kamen.

War es vor 15 Jahren immer schwieriger, die Kirchweihattraktionen zu organisieren, ist das aktuell kein Problem mehr. Ebersbrunn erlebt seit einigen Jahren fast einen kleinen Boom an Nachwuchs, an jungen Menschen, die sich dort sehr wohl fühlen. Für die knapp zwanzig Kerwasburschen und -Mädels war somit ganz klar, 2023 kommt das große Comeback. Seit gut zwei Monaten hat man nun auf diesen großen Tag hingearbeitet. Themen, Fauxpas aus der Bevölkerung zusammengetragen, Predigt geschrieben und kräftig Kirchweih-Wagen gebaut. So konnte man am Kirchweih-Sonntag bei strahlendem Sonnenschein und bester Kerwa-Laune, den Kirchweih-Umzug durchs gut 100- Seelen-Dorf starten, das an diesem Tag ein richtiger Publikumsmagnet im Steigerwald war.

Angekommen am zentralen Platz im Ort, direkt vor dem Gasthaus zum Hirschen, stieg Kirchweih-Prediger Daniel Link mit Zylinder auf dem Kopf, hinauf auf seine "Kanzel" – in dem Fall die Gasthaus-Treppe. Sehr selbstsicher, mit viel Witz, Humor und Selbstironie predigte der 29-jährige Kerwas-Bursch bei seiner Ebersbrunner Premiere über die großen und kleinen Missgeschicke aus dem Dorf.

Abkühlung im Dorfbrunnen

In der gut 30-minütigen Predigt kam etwa ans Licht, dass der Brunnen in der Dorfmitte nicht nur die Quelle der Reichen Ebrach ist, sondern sich auch sehr gut für die Körperhygiene und Abkühlung eignet. Warum sich zu Hause waschen, wenn man auch in den Brunnen springen kann? Eine Wette machte dies möglich. Was tun, wenn das Kind im Auto sitzt, mit dem Schlüssel spielt und das Auto dann ab- aber nicht wieder aufschließt? Klar, in Ebersbrunn wird da die Scheibe eingeschlagen. Ziel erreicht, Auto geht auf, das Kind kann raus. Wie schwer es sein kann, ein "störrisches" Pferd in den Hänger zu bekommen, auch das konnte man nachvollziehen bei der Predigt.

Zum Ausklang des gelungen Kirchweih-Comebacks lud das Gasthaus zum Hirschen in den schattigen Biergarten ein und alle Bewohner, Gäste und allen voran die Kerwasburschen und -Mädels waren sich nach diesem Nachmittag einig: Die Fortsetzung der Kerwa folgt 2024 selbstverständlich mit Predigt und Umzug.