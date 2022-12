Große Begeisterung herrschte bei der Gruppe vom Armin-Knab-Gymnasium bei "Hänsel und Gretel" an der Staatsoper in Nürnberg. Seit Herbst 2019 mussten die bei den Teilnehmern sehr beliebten Opernfahrten aus bekannten Gründen eine lange Pause hinnehmen, im vergangenen Schuljahr passten dann die Termine nicht. Nun konnten sich nach drei Jahren endlich wieder 60 Schülerinnen und Schüler zu dem sensationellen Preis von 20 Euro auf den Weg nach Nürnberg machen. Wie immer ging es mit dem Zug los, nach der Ankunft folgte ein ausgiebiger Spaziergang über den Christkindlesmarkt, auch ein Anreiz, mitzufahren. Die Schülerinnen und Schüler ab der 7. Klasse durften in Gruppen alleine loslaufen, die Kleinen blieben bei Jutta Schwegler und Antje Pöllot, die die Fahrt begleiteten, und erkundeten gemeinsam den Kinderchristkindlesmarkt. Alles Organisatorische klappte vorzüglich, alle waren pünktlich wieder an der Oper, um sich die Wiederaufnahme von "Hänsel und Gretel" anzusehen und verhielten sich vorbildlich. Beeindruckt von dem schönen Haus der Staatsoper und den fabelhaften Sängern in der Aufführung gab es im Bus auf der Heimfahrt einiges zu bereden, auch, dass manche sich die Inszenierung etwas spannender hätten vorstellen können. Das hält aber die meisten nicht davon ab, bei den nächsten drei Fahrten in diesem Schuljahr dabei zu sein: Falstaff, Carmen und Die Hochzeit des Figaro.

Von: Jutta Schwegler (Lehrerin, Armin-Knab-Gymnasium Kitzingen)