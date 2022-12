Nach zwei Jahren Abstinenz fand in diesem Jahr wieder die alljährliche Nikolausfeier in der bis auf den letzten Platz vollbesetzten Großlangheimer Turnhalle statt. Mit Gedichten, Weihnachtstänzen, Liedern und dem Besuch des Nikolaus wurde den Mitgliedern wieder ein traditionelles Programm in der Vorweihnachtszeit geboten.

Auch der Sport kommt an diesem Abend natürlich nicht zu kurz. Oberturnwart Anja Lenhart und Vorsitzender Markus Günther überreichten 48 Deutsche Sportabzeichen an Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Das Deutsche Sportabzeichen ist eine Auszeichnung des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB). Es wird als Leistungsabzeichen für überdurchschnittliche und vielseitige körperliche Leistungsfähigkeit verliehen. 30 Kinder und Jugendliche sowie 18 Erwachsene haben diesbezüglich ihr Können beim TVG unter Beweis gestellt. Viele von ihnen zum wiederholten Mal. Allein Anja Lenhart legte das Abzeichen in Gold bereits zum 30.Mal ab.

Sportabzeichen Jugend: Bronze: Valentin Baumann, Pauline Herrmann, Anne Krämer, Klara Sterk, Paula Thomaier. Silber: Jakob Baumann, Mia Fabian, Katharina Herrmann, David Köhler, Annalena Pfriem, Isabell Röder, Melissa Röder, Nalany Sauer, Melina Sauter, Nils Schäfer, Lisa Schmitt, Franziska Sterk, Emilia Zänglein. Gold: Alicia Andrejew, Malina Andrejew, Larissa Georgi, Sarah Gerhart, Alina Henke, Anna-Lisa Henke, Vicky Huke, Annika Kuschnerus, Sara Kuschnerus, Mila Kvrgic, Felix Lindner, Marie Lindner.

Sportabzeichen Erwachsene: Silber: Barbara Estenfelder, Lea Lenhart, Silke Sterk. Gold: Christina Barends, Benjamin Baumann, Lisa Krämer, Hannah Lenhart, Melanie Kuschnerus, Helmut Sterk, Martin Piqué, Josef Endres, Ingrid Gropp, Ute Ritz, Maria Schneider, Rosi Mergenthaler, Lorenz Straßberger, Simone Schäfer, Anja Lenhart.

Von: Markus Günther (Vorstand, Turnverein 1886 e.V. Großlangheim)