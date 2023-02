Mit Begeisterung und Engagement gehen die Teilnehmer des Berufswettbewerbs der deutschen Landjugend mit "Herz und Hand - smart fürs Land" an den Start. Unterstützt vom Berufsbildungswerk des Bayerischen Bauernverbandes und von der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung soll der Wettbewerb den Teilnehmern Lust auf Weiterbildung und berufliche Entwicklung machen. Dabei geht es nicht nur ums Lernen, sondern auch darum, neue Kontakte zu knüpfen, sich auszutauschen und zu vernetzen.

In der ersten Runde des Wettbewerbs stellten die Auszubildenden ihr Wissen und Können in vier verschiedenen Bereichen unter Beweis. Sie mussten allgemeinbildende sowie berufsspezifische Fragen beantworten und ihren Ausbildungsbetrieb in einer Präsentation vorstellen. Außerdem bewiesen sie in einer praktischen Aufgabe ihr technisches Geschick, indem sie einen Stecker an ein Beleuchtungskabel anschließen mussten.

Die angehenden Landwirtinnen Lilli Günther und Jana Bienenstein konnten in der ersten Runde die höchsten Punktzahlen erzielen. Gemeinsam mit Michael Rückel, Valentin Wahler und Pascal Bogendörfer werden sie den Landkreis bei der nächsten Runde des Wettbewerbs, die in Triesdorf stattfinden wird, repräsentieren. Wir wünschen allen Teilnehmern viel Erfolg und drücken die Daumen!

Von: Tobias Völker (Stellv. Schulleiter, Staatliches berufliches Schulzentrum Scheinfeld)