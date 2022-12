Jetzt können die Kinder und Fußgänger die Mönchsondheimerstraße in Markt Einersheim gefahrlos passieren. "Dafür haben wir als Landkreis und die Gemeinde gerne Geld ausgegeben", sagte Landrätin Tamara Bischof bei der Einweihung der Querungshilfe in Markt Einersheim. Bürgermeister Herbert Volkamer erinnerte an einstige Diskussionen in Bürgerversammlungen oder im Gemeinderat, was jetzt ein Ende habe. Die Baumaßnahme war im September gestartet worden und inzwischen ist die Straße wieder befahrbar.

Tamara Bischof begrüßte mehrere Frauen und Männer aus Kreistag und Gemeinderat, von der ausführenden Baufirma, dem Planungsbüro TIG aus Dettelbach und besonders die Kinder der Mittagsbetreuung. Die Landrätin bezifferte die Baukosten auf 237.000 Euro, wozu die Regierung einen namhaften Zuschussbetrag in Aussicht gestellt hat.

Bei den Kosten stand die Gemeinde für die Querungshilfe und die Gehwege parat und der Landkreis übernahm die Kosten des Straßenabschnitts der Kreisstraße 1. Dabei wurde die Querungshilfe in einem Teilbereich mit einem Blindensystem ausgestattet in Form von Indikations-Pflastersteinen und einem separat für Rollstuhlfahrer behindertengerecht und barrierefrei ausgebildeten Teilbereich.

Gipshüttenweg dank Knauf günstiger erneuert

Im Zeuge der Baumaßnahme ließ die Gemeinde den angrenzenden Gipshüttenweg neu asphaltieren, was kostengünstig erfolgte. Dass die Kosten im Rahmen bleiben konnten, dazu trug auch das Unternehmen Knauf bei, konnte doch der unbelastete Aushub direkt zum Possenheimer Knauf-Bruch gefahren werden.

Herbert Volkamer ging auf die Historie ein und nannte den 10. September 2019 als entscheidenden Tag für das Projekt. Denn damals habe der Aktionstag "Sicher zur Schule" zum Schulanfang in Markt Einersheim mit prominenten Teilnehmerinnen und Teilnehmern stattgefunden. Damals hatte das Ortsoberhaupt die Sicherheit des Schulwegs für einige Markt Einersheimer Kinder angesprochen und seine Aussage war bei Tamara Bischof auf fruchtbaren Boden gefallen.

Der katholische Pater Adam Was betete mit den Anwesenden und band die Kinder in seine Segnungshandlung mit ein und sprach seinen Segen auch im Namen des erkrankten Dekans Ivo Huber von der evangelischen Kirchengemeinde. Flankiert von mehreren Mitgliedern des Kreistags durfte viele Kinder mit der Landrätin und dem Bürgermeister das Band zur offiziellen Eröffnung durchschneiden.