Seit über 30 Jahren gibt es den Sozialpsychiatrischen Dienst (SpDi) des Bayerischen Roten Kreuzes in Kitzingen. Die Beratungsstelle in der Kitzinger Innenstadt ist erste Anlaufstelle für Menschen in seelischen Krisen sowie psychisch erkrankte Menschen. Diese und folgende Informationen sind einer Pressemitteilung des Lions-Clubs Kitzingen entnommen.

Neuestes und sehr bedeutendes Projekt des inzwischen auf acht hauptamtliche und zehn ehrenamtliche Mitarbeiter angewachsenen Teams ist das "Programm zur kulturellen Teilhabe für Menschen mit seelischen und sozialen Problemen".

"Um unseren Klienten eine so wichtige Abwechslung aus ihrem grauen Alltag bieten und so auch psychisch belastende Muster durchbrechen zu können, haben wir ein gezieltes Programm etabliert. Dazu gehören Theater-, Konzert- und Museumsbesuche sowie zweimal im Jahr auch ein Wochenendausflug mit entsprechendem Kulturprogramm", erklärt Annette Grüttner, Leiterin der Beratungsstelle des SpDi Kitzingen, das Projekt.

Zur Umsetzung eines solchen Programms bekommt der SpDi jedoch keinerlei finanziellen Zuschüsse. Um es dennoch verwirklichen zu können, hat sich mit dem Lions-Club Kitzingen ein Unterstützer gefunden, der den erforderlichen Betrag in Höhe von 1000 Euro bereits zum wiederholten Mal als Spende zur Verfügung stellt.