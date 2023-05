Anna-Kathrin Ott aus dem Seinsheimer Ortsteil Winkelhof hat zwar nicht den Titel "Bayerische Bierkönigin" geholt, in der Region ist man dennoch stolz auf die 34-jährige Soldatin. Aus 70 Kandidatinnen hatte sie es geschafft, zu den sechs Finalistinnen zu gehören. Beim Finale in München belegte sie hinter der einzigen Brauerin und Mälzerin, Mona Sommer, Platz zwei.

"Wir sind stolz auf Dich!", sagte Seinsheims Bürgermeisterin Ruth Albrecht beim Empfang im Rathaus. Dort durfte sich Anna-Kathrin Ott im Beisein ihrer Eltern Wolfgang und Margot Ott, ihrer Schwester Lisa Ott, Freunden, Mitgliedern des Gemeinderats und der Weinprinzessin Marie Merbecks in das Goldene Buch eintragen.

"Ich bin stolz, es so weit geschafft zu haben", sagt die 34-Jährige im Gespräch mit dieser Redaktion. Sie habe viel gelernt und "sich reingehängt", aber gegen jemand vom Fach habe es dann doch nicht gereicht. Den Kopf lässt sie nicht hängen, denn sie hat sich viele Sympathien erworben. Und die ersten Einladungen, zum Beispiel zu Bierfesten, habe sie auch schon bekommen. Auch Ruth Albrecht hat sie bereits zu Veranstaltungen der Gemeinde eingeladen.

Viele Erinnerungen nimmt sie mit. Da ist die tolle Unterstützung aus der Region und ihrer mitgereisten 35 Fans am Wahlabend. Und da ist Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger, der sie mit den Worten "Königin, komm her" in den Arm genommen habe. Für Ruth Albrecht ist klar: "Wir können nicht nur Wein, sondern auch Bier."